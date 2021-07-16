Pendik Bölge Hastanesi fark yaratmaya devam ediyor! Sünnet operasyonları için önemli kampanya: Fark alınmayacak

Binlerce kişiye şifa olan kurumlara arasında yer alan Pendik Bölge Hastanesi adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzmanlık isteyen alanlardan olan Sünnet Cerrahisi'nde de öne çıkan ettiren kurumlar arasında yer alan Pendik Bölge Hastanesi, önemli bir kampanyaya imza attı.

SÜNNET DANIŞMANLIĞINDAN FARK ALINMAYACAK

Buna göre hijyenik ortamlarda gerçekleştirilen sünnet operasyonu öncesi, hastane sünnet danışmanlığından fark ücreti almayacak.

Söz konusu kampanya hakkında bilgi sahibi olmak için 0216 585 32 00 telefon numarasını arayabilirsiniz.

Hastaneden konuya ilişkin yapılan bilgilendirme afişinde şu ifadeler yer alıyor: