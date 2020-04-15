Pendik Bölge Hastanesinden bir ilk! E-danışma dönemini hayata geçirdi

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemi almaya devam eden Pendik Bölge Hastanesi, e-danışma hizmeti ile vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Her türlü sağlık sorunlarını ve tahlil sonuçlarını uzman doktorlara aktarabilecek olan bu yeni sistemle vatandaşların ihtiyaçlarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde cevap veriyor.

Sunulan e-danışma hizmeti ile vatandaşlar artık hastaneye gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden sağlık problemlerini, tetkik ve laboratuvar sonuçlarını uzman hekimlere danışabilecek ve onların bilgi ve tavsiyelerini alabilecekler. Ayrıca ücretsiz online muayeneye ve danışmanlık hizmetine de açık olan bu sistemle vatandaşların sıkıntıları hızlı bir şekilde çözülebilecek.

Bilgi ve randevu için 0216 585 32 00 nolu telefonu arayabilirsiniz.