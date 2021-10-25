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  3. Pendik Bölge Hastanesinin Aşkın Tuna konseri, kulakların pasını silecek

Pendik Bölge Hastanesinin Aşkın Tuna konseri, kulakların pasını silecek

Pendik Bölge Hastanesi tarafından Aşkın Tuna Şarkıları Konseri düzenlenecek. Konserde usta söz sanatçısının şarkıları TRT sanatçısı Esra İçöz tarafından seslendirecek.

Pendik Bölge Hastanesinin Aşkın Tuna konseri, kulakların pasını silecek

Pop müzikte yetkin bir konuma sahip olan söz yazarı Aşkın Tuna'nın şarkıları Pendik Bölge Hastanesinin ev sahipliğinde düzenleyeceği konserle hayat bulacak. Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 26 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek olan konser saat 20.00'da başlayacak.

Türk Kalp Müziği Korosu'na Pınar Dilek Yılmaz'ın şeflik edeceği konser,   Prof. Dr. Turgut Göksoy'un şarklılarıyla başlayacak. Konserde Aşkın Tuna'nın şarkılarını TRT sanatçısı Esra İçöz seslendirecek. 

Pendik Bölge Hastanesinin Aşkın Tuna konseri, kulakların pasını silecek

Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi adresi: Batı Mah., Erol Kaya Cad, Tevfik Fikret Sk. No:21, 34890 Pendik/İstanbul

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