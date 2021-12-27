Pendik Çarşı Camii İmamı Fikret Cesur, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı!

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Pendik Çarşı Camii İmam Hatibi Fikret Cesur, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Kovid-19'a ek olarak şeker hastalığı da bulunan Cesur'un bu rahatsızlığı koronavirüs tedavi sürecini olumsuz etkilediği belirtildi.

KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Yaklaşık 45 gündür yaşam mücadelesi veren ve Kur'an aşığı olarak bilinen, coşkulu vaazlarıyla tanınan Fikret Cesur, tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve 24 Aralık mübarek cuma gecesi gözlerini hayata tamamen yumdu.

SON YOLCULUĞUNA BİNLERCE KİŞİNİN TEKBİRLERİYLE UĞURLANDI

25 Aralık 2021 Cumartesi günü İkindi namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Fikret Cesur’u sevenleri yine yalnız bırakmadı.

CENAZE NAMAZI TIKLIM TIKLIM DOLDU

Sahil Camii tıklım tıklım dolarken, caminin bahçesi de tamamen doldu. Cenaze Namazı'nda sonra Fikret Cesur'un naaşı tekbirlerle cenaze aracına omuzlarda götürüldü.

Cenaze Namazı'na AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, TBMM adalet Komisyonu Başkanı Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Pendik Müftüsü Musa Bilgiç, Pendik'te görev yapmış müftüler, din görevlileri ve binlerce vatandaş katıldı.

FİKRET CESUR KİMDİR?

Pendik'te 30 yılı aşkın süredir İmam Hatiplik yapan Fikret Cesur, Esenyalı Merkez Camii, Hilmi Abbaspaşa Camii, Sahil Camii ve son olarak da Pendik Çarşı Camii'de İmam Hatiplik görevlerinde bulunmuştu.

İlçenin manevi önderlerinden olan Cesur, ülke yönetimin imanlı bir neslin elinde olması duasını oldukça sık tekrar eder ve bu yönde özellikle Cuma Hutbeleri'nde dualar ederdi.

Zümrüt Vakfı Erenköy Hafızlık Merkezi'nde gönüllü olarak görev yapan Fikret Cesur, onlarca Hafız öğrencinin yetişmesine vesile olmuştu.

Bölge Gündem Haber ve Gazetesi olarak, Fikret hcamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı iletiyoruz.