Pendik CHP Gençlik Kolları Başkanı Dilara Şule Dalbudak, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı oldu CHP Gençlik Kolları 16. Kurultayı yapıldı. Tek aday olarak seçime giren Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları'nın yeni başkanı olurken Dilara Şule Dalbudak ise CHP Gençlik Kolu Genel başkan Yardımcısı oldu.

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CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı kurultayda 414 delege oy kullandı. CHP GENÇLİK KOLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU Kurultayda, 383 oy alan Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına seçilirken, Dilara Şule Dalbudak da Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2019-2020 yılları arası Pendik Gençlik Kolu Sekreterliği, Şubat 2020-Kasım 2021 yılları arasında Pendik Gençlik Kolu Başkanlığı görevlerini yürüten Dilara Şule Dalbudak, 16. Gençlik Kolları Kurultayı'nda Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Killik'in yönetim kurulu listesinden ise şu isimler yer aldı: Eda Albayrak, Caner Arduç, Cevat Eren Arslan, Seda Bozdağ Güzelkaya, Batuhan Cakcak, Utku Caner Çaykara, Uygar Elitoğ, Akın Geyik, Kemal Güneri, Ozan Işık, Kemal Özgür Kahraman, Rozelin Kaplan, Cem Karagöl, Ahmet Korkmaz, Kenan Otlu, Gizem Susam Yorulmaz, Canan Taşer, İsmethan Tontul, Görkem Yıldırım.