Kabuğuna çekildi sanılıyordu! Bodrum'da emekli öğretmen Çetin Akıncı, 5 yıl sonra evinde çürümüş bir şekilde ölü bulundu!Barcelona'nın genç yıldızı Yusuf Demir kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Yusuf Demir hangi milli takımı seçti?Pendik CHP Gençlik Kolları Başkanı Dilara Şule Dalbudak, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı olduSon dakika | Araç sahiplerinin cebini yakacak haber: Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi! İşte yeni fiyatlar"Kısas" talebi uygulandı! İran'da kız arkadaşını öldürmekle suçlanan genç, idam edildi!Son dakika! Kulüpler Birliği'nden hakem kararı! Ahmet Ağaoğlu duyurdu...Beşiktaş, Ajax karşısında prestij maçına çıkıyor! İşte Sergen Yalçın'ın bu akşam çıkaracağı ilk 11!Adalet Bakanlığı 12 bin 400 personel alacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları neler?Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'de! Karşılamadan fotoğraflar...21. yüzyılın son tanığıydı! Dünyanın en yaşlı insanı Francisca Susano hayatını kaybetti!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik CHP Gençlik Kolları Başkanı Dilara Şule Dalbudak, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı oldu

Pendik CHP Gençlik Kolları Başkanı Dilara Şule Dalbudak, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı oldu

CHP Gençlik Kolları 16. Kurultayı yapıldı. Tek aday olarak seçime giren Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları'nın yeni başkanı olurken Dilara Şule Dalbudak ise CHP Gençlik Kolu Genel başkan Yardımcısı oldu.

Pendik CHP Gençlik Kolları Başkanı Dilara Şule Dalbudak, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı oldu

CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı kurultayda 414 delege oy kullandı.

CHP GENÇLİK KOLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Kurultayda, 383 oy alan Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına seçilirken, Dilara Şule Dalbudak da Genel Başkan Yardımcısı oldu.

2019-2020 yılları arası Pendik Gençlik Kolu Sekreterliği, Şubat 2020-Kasım 2021 yılları arasında Pendik Gençlik Kolu Başkanlığı görevlerini yürüten Dilara Şule Dalbudak, 16. Gençlik Kolları Kurultayı'nda Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

Pendik CHP Gençlik Kolları Başkanı Dilara Şule Dalbudak, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı oldu

Killik'in yönetim kurulu listesinden ise şu isimler yer aldı:

Eda Albayrak, Caner Arduç, Cevat Eren Arslan, Seda Bozdağ Güzelkaya, Batuhan Cakcak, Utku Caner Çaykara, Uygar Elitoğ, Akın Geyik, Kemal Güneri, Ozan Işık, Kemal Özgür Kahraman, Rozelin Kaplan, Cem Karagöl, Ahmet Korkmaz, Kenan Otlu, Gizem Susam Yorulmaz, Canan Taşer, İsmethan Tontul, Görkem Yıldırım.

Pendik CHP Gençlik Kolları Başkanı Dilara Şule Dalbudak, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT