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  3. Pendik CHP, İYİ Parti Millet İttifakı belediye meclis üye listesi

Pendik CHP, İYİ Parti Millet İttifakı belediye meclis üye listesi

31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP Pendik Belediye Meclis üye listesi belli oldu. Peki millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin Pendik'te kaç tane meclis üyesi adayı var? Detaylar haberimizde.

Pendik CHP, İYİ Parti Millet İttifakı belediye meclis üye listesi

31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP Pendik Belediye Meclis üye listesi belli oldu. Peki millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin  Pendik'te kaç tane meclis üyesi adayı var? Detaylar haberimizde.

Edilen bilgilere göre İYİ Parti'nin pendikte millet ittifakı kapsamında CHP Listelsinde seçilebilecek yerden 3 adet meclis üyesi adayı gösterildiği belirtildi.

Pendik CHP, İYİ Parti ( Millet ittifakı ) Meclis üyesi Aday listesi

SIRA NO       ADI - SOYADI            MESLEĞİ
            
1    NERZE    ÖZYURTLU    İNŞAAT MÜHENDİSİ
            
2    SÜLEYMAN TARIK    BALYALI    MALİ MÜŞAVİR
            
3    YAKUP    YETER    İNSAAT-EMLAK
            
4    CENGİZ    AYCAN    ESNAF
            
5    KUTLU    ÖZDEMİR    İŞ ADAMI
            
6    HAYRİYE    UYANIK    DERİ TEKNİKERİ
            
7    NİYAZİ    GÜNERİ    SANAYİCİ
            
8    SONGÜL    KARA    EBE-HEMŞİRE
            
9    YILMAZ    SARAÇ    MÜTEAHHİT
            
10    SALİH    CEYLAN    EMEKLİ
            
11    HASAN    YILDIZ    GIDA ÜRETİCİ SATICI
            
12    HAYDAR    ERKOL    SERBEST MESLEK
            
13    SABRİ    ÖZCAN    ESNAF
            
14    YENER    YALÇINKAYA    TEKNİSYEN
            
15    TURABİ    TOSUN    ESNAF
            
16    TURGAY    YILGIN    ESNAF
            
17    SABRİ    ERDOĞAN    BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
            
18    ERCAN    YALÇIN    İNŞAAT MÜHENDİSİ
            
19    TARIK    KÜPÇÜ    SERBEST MESLEK
            
20    MUSTAFA    UZUNKAYA    EMEKLİ/DEVLET MEMURU
            
21    MEHMET    AKYOL    İNŞAAT MÜHENDİSİ
            
22    MEHMET    AYNA    SERBEST MESLEK
            
23    GÖKHAN    CÖMERT    AVUKAT
            
24    İZZET    DİKTAŞ    EMEKLİ-ÖĞRETMEN
            
25    ERDEM    BURGUCU    İNŞAAT TEKNİKERİ
            
26    İBRAHİM    TAŞDELEN    İŞLETMECİ
            
27    ALAETTİN    YILMAZ    AVUKAT
            
28    ÇETİN    MENGÜKAN    ESNAF
            
29    İPEK    AÇIKEL    AVUKAT
            
30    MUHARREM    KILINÇ    ESNAF
            
31    MURAT    KELEŞ    ÖĞRETMEN
            
32    MURAT    KARABIYIK    İNŞAAT TEKNİKERİ
            
33    ERKAN    NARSAP    TEKNİKER
            
34    GÜLÜZAR    TUNA    ESNAF
            
35    MEHMET    BİLGİN    TIP DOKTORU
            
36    ENES    KAHRAMAN    İŞ ADAMI
            
37    ABBAS    UĞURDAN    TEKNİSYEN
            
38    ERCAN    EREN    İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
            
39    ZEKİ    ÇİÇEK    MAKİNA TEKNİSYENİ / SENDİKACI
            
40    HAKAN    ÖZKAN    BASIN / YAYIN

KONTENJAN

1 YASEMİN ALYEŞİL / İŞ İNSANI

2 HAYATİ ÇAKICI /DİŞ TEKNİSYENİ

3 AZEM YILMAZ / İŞ ADAMI

4 AYHAN TARHANA / İŞ ADAMI

5 KAZIM ERDEM /ŞOFÖR

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