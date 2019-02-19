Pendik CHP, İYİ Parti Millet İttifakı belediye meclis üye listesi
31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP Pendik Belediye Meclis üye listesi belli oldu. Peki millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin Pendik'te kaç tane meclis üyesi adayı var? Detaylar haberimizde.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP Pendik Belediye Meclis üye listesi belli oldu. Peki millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin Pendik'te kaç tane meclis üyesi adayı var? Detaylar haberimizde.
Edilen bilgilere göre İYİ Parti'nin pendikte millet ittifakı kapsamında CHP Listelsinde seçilebilecek yerden 3 adet meclis üyesi adayı gösterildiği belirtildi.
Pendik CHP, İYİ Parti ( Millet ittifakı ) Meclis üyesi Aday listesi
SIRA NO ADI - SOYADI MESLEĞİ
1 NERZE ÖZYURTLU İNŞAAT MÜHENDİSİ
2 SÜLEYMAN TARIK BALYALI MALİ MÜŞAVİR
3 YAKUP YETER İNSAAT-EMLAK
4 CENGİZ AYCAN ESNAF
5 KUTLU ÖZDEMİR İŞ ADAMI
6 HAYRİYE UYANIK DERİ TEKNİKERİ
7 NİYAZİ GÜNERİ SANAYİCİ
8 SONGÜL KARA EBE-HEMŞİRE
9 YILMAZ SARAÇ MÜTEAHHİT
10 SALİH CEYLAN EMEKLİ
11 HASAN YILDIZ GIDA ÜRETİCİ SATICI
12 HAYDAR ERKOL SERBEST MESLEK
13 SABRİ ÖZCAN ESNAF
14 YENER YALÇINKAYA TEKNİSYEN
15 TURABİ TOSUN ESNAF
16 TURGAY YILGIN ESNAF
17 SABRİ ERDOĞAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
18 ERCAN YALÇIN İNŞAAT MÜHENDİSİ
19 TARIK KÜPÇÜ SERBEST MESLEK
20 MUSTAFA UZUNKAYA EMEKLİ/DEVLET MEMURU
21 MEHMET AKYOL İNŞAAT MÜHENDİSİ
22 MEHMET AYNA SERBEST MESLEK
23 GÖKHAN CÖMERT AVUKAT
24 İZZET DİKTAŞ EMEKLİ-ÖĞRETMEN
25 ERDEM BURGUCU İNŞAAT TEKNİKERİ
26 İBRAHİM TAŞDELEN İŞLETMECİ
27 ALAETTİN YILMAZ AVUKAT
28 ÇETİN MENGÜKAN ESNAF
29 İPEK AÇIKEL AVUKAT
30 MUHARREM KILINÇ ESNAF
31 MURAT KELEŞ ÖĞRETMEN
32 MURAT KARABIYIK İNŞAAT TEKNİKERİ
33 ERKAN NARSAP TEKNİKER
34 GÜLÜZAR TUNA ESNAF
35 MEHMET BİLGİN TIP DOKTORU
36 ENES KAHRAMAN İŞ ADAMI
37 ABBAS UĞURDAN TEKNİSYEN
38 ERCAN EREN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
39 ZEKİ ÇİÇEK MAKİNA TEKNİSYENİ / SENDİKACI
40 HAKAN ÖZKAN BASIN / YAYIN
KONTENJAN
1 YASEMİN ALYEŞİL / İŞ İNSANI
2 HAYATİ ÇAKICI /DİŞ TEKNİSYENİ
3 AZEM YILMAZ / İŞ ADAMI
4 AYHAN TARHANA / İŞ ADAMI
5 KAZIM ERDEM /ŞOFÖR
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