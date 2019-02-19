Pendik CHP, İYİ Parti Millet İttifakı belediye meclis üye listesi 31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP Pendik Belediye Meclis üye listesi belli oldu. Peki millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin Pendik'te kaç tane meclis üyesi adayı var? Detaylar haberimizde.

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