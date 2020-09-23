Pendik Çocuk Sokağı’nda sosyal mesafeli satranç etkinliği!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pendik Çocuk Oyunları Sokağı’nda satranç etkinliği düzenlendi. Çocuklar bir yandan satranç keyfinin doyasıya yaşarken bir yandan da maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayı ihmal etmedi.

Esenler Mahallesi’nde bulunan ve çocuklara seksek, mendil kapmaca gibi geleneksel oyunları sevdirmek amacıyla yapılan çocuk oyunları sokağı, ilk kez biretkinliğe ev sahipliği yaptı. Pendik Belediyesi 6-17 yaş arası çocuklara yönelik satranç etkinliği düzenledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Pendik İlçe Temsilcisi İlhan Akkaya’nın da katıldığı etkinlikte çocuklar açık havada satranç keyfi yaşadı. Satrancı yeni öğrenen çocuklar için ise bahçe satrancında kısa bir eğitim verildi. Tüm çocuklar etkinliğe maske ve eldivenle katıldı. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara satranç takımı hediye edildi.