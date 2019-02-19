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Pendik Cumhur ittifakı meclis üye listesi belli oldu

31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti Pendik Belediye Meclis üye listesi belli oldu.

Pendik Cumhur ittifakı meclis üye listesi belli oldu

31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti Pendik Belediye Meclis üye listesi belli oldu.  MHP ile yapılan Cumhur İttifakı kapsamında Belediye Meclis Üyelikleri de iki parti arasında anlaşmayla belirlendi. Peki Pendik’da MHP’nin kaç meclis üyesi olacak? Detaylar haberimizde.

40 kişilik liste’de Cumhur ittifakı adayı Ahmet Cin'in seçilmesi halinde başkan tarafından Belediye Meclisi Üyesi seçilecek 5 kişilik kontenjan eklenecek.

Pendik’te MHP’nin kaç meclis üyesi olacak

40 kişilik listede MHP'nin 5 adayı bulunuyor.

MUHARREM KIR
TEVFİK KILIÇ
MUHARREM GÜL
MUHAMMET HANEFİ POLAT
ADEM ŞEN

PENDİK BELEDİYE MECLİS ÜYE ADAYLARI

S.NOİLÇEADI SOYADIMESLEĞİ
1PENDİKMURAT TÜRKYILMAZAvukat
2PENDİKCEYHUN ÖZKAN   İdari İşler Müdürü
3PENDİKÖZER SARIKAYAMimar
4PENDİKFURKAN TOPALOĞLUYönetici (Haberleşme)
5PENDİKÖZNUR CANAYAKINYapı Tasarım Öğretmeni
6PENDİKMUHARREM KIREsnaf
7PENDİKMURAT AÇIKİnşaat Mühendisi
8PENDİKNURİ TÜZEKAvukat
9PENDİKYALÇIN AKAİç Mimar
10PENDİKŞADUMAN ŞEKERSosyolog
11PENDİKHAKAN ÖĞÜTCÜÜretim Müdürü (İmalat Sanayi)
12PENDİKEKREM YILDIRIMİnşaat Mühendisi
13PENDİKTEVFİK KILIÇEsnaf
14PENDİKZAHİDE FINDIKEv Mefruşatı Dikimcisi
15PENDİKÇAĞDAŞ BUDAKMakine Mühendisi
16PENDİKHÜSEYİN ÖZMENMali Müşavir
17PENDİKHÜSEYİN TOPÇUYönetici
18PENDİKFERİHA GÜLÜZAR KURTZiraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)
19PENDİKMESUT KESİKSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
20PENDİKMUHARREM GÜLEsnaf
21PENDİKŞENEL KORKMAZEsnaf
22PENDİKSEMANUR ALİOĞLU KAŞIKCIAvukat
23PENDİKİDRİS BİLİCİMüteahhit-İnşaat Sektörü
24PENDİKİSMAİL KANSUAvukat
25PENDİKDURSUN GÜRERYapı İç Mekân Dekorasyon Teknisyeni                    
26PENDİKAYHAN ERTEKİNAğaç İşleri Teknikeri
27PENDİKMUHAMMET HANEFİ POLATEsnaf
28PENDİKOSMAN UÇAKMermer İşlemeci
29PENDİKÇETİN DİBEKOtomotiv Yedek Parça Yöneticisi
30PENDİKRIDVAN MADENYönetici (Perakende Ticaret)
31PENDİKGÖKHAN KARAKAYAAvukat
32PENDİKADNAN BEKAREsnaf
33PENDİKMUHAMMET KALDIRIMSatış Temsilcisi / Plasiyer
34PENDİKADEM ŞENEsnaf
35PENDİKVEYSEL GEZERMüteahhit-İnşaat Sektörü
36PENDİKFEVZİ ZEYBEKGenel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
37PENDİKMEHMET MUTLUÜretim Müdürü (İmalat Sanayi)
38PENDİKİSMAİL ÖZDEMİRGenel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
39PENDİKFATİH GÜMÜŞMimar
40PENDİKBETÜL YAVUZMİMAR
KONTENJAN
S.NOİLÇEADI SOYADIMESLEĞİ
1PENDİKSERKAN DURANYönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)
2PENDİKATAKAN YÜCEİnşaat Mühendisi
3PENDİKKADİR BAYRAMYönetim Kurulu Üyesi (Eğitim Kurumları)
4PENDİKHAMDİ YAVUZ TURANEsnaf
5PENDİKFATİH ÖZERENYönetici (Bilgi İşlem)

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