Pendik Cumhur ittifakı meclis üye listesi belli oldu
31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti Pendik Belediye Meclis üye listesi belli oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti Pendik Belediye Meclis üye listesi belli oldu. MHP ile yapılan Cumhur İttifakı kapsamında Belediye Meclis Üyelikleri de iki parti arasında anlaşmayla belirlendi. Peki Pendik’da MHP’nin kaç meclis üyesi olacak? Detaylar haberimizde.
40 kişilik liste’de Cumhur ittifakı adayı Ahmet Cin'in seçilmesi halinde başkan tarafından Belediye Meclisi Üyesi seçilecek 5 kişilik kontenjan eklenecek.
Pendik’te MHP’nin kaç meclis üyesi olacak
40 kişilik listede MHP'nin 5 adayı bulunuyor.
MUHARREM KIR
TEVFİK KILIÇ
MUHARREM GÜL
MUHAMMET HANEFİ POLAT
ADEM ŞEN
PENDİK BELEDİYE MECLİS ÜYE ADAYLARI
|S.NO
|İLÇE
|ADI SOYADI
|MESLEĞİ
|1
|PENDİK
|MURAT TÜRKYILMAZ
|Avukat
|2
|PENDİK
|CEYHUN ÖZKAN
|İdari İşler Müdürü
|3
|PENDİK
|ÖZER SARIKAYA
|Mimar
|4
|PENDİK
|FURKAN TOPALOĞLU
|Yönetici (Haberleşme)
|5
|PENDİK
|ÖZNUR CANAYAKIN
|Yapı Tasarım Öğretmeni
|6
|PENDİK
|MUHARREM KIR
|Esnaf
|7
|PENDİK
|MURAT AÇIK
|İnşaat Mühendisi
|8
|PENDİK
|NURİ TÜZEK
|Avukat
|9
|PENDİK
|YALÇIN AKA
|İç Mimar
|10
|PENDİK
|ŞADUMAN ŞEKER
|Sosyolog
|11
|PENDİK
|HAKAN ÖĞÜTCÜ
|Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
|12
|PENDİK
|EKREM YILDIRIM
|İnşaat Mühendisi
|13
|PENDİK
|TEVFİK KILIÇ
|Esnaf
|14
|PENDİK
|ZAHİDE FINDIK
|Ev Mefruşatı Dikimcisi
|15
|PENDİK
|ÇAĞDAŞ BUDAK
|Makine Mühendisi
|16
|PENDİK
|HÜSEYİN ÖZMEN
|Mali Müşavir
|17
|PENDİK
|HÜSEYİN TOPÇU
|Yönetici
|18
|PENDİK
|FERİHA GÜLÜZAR KURT
|Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)
|19
|PENDİK
|MESUT KESİK
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
|20
|PENDİK
|MUHARREM GÜL
|Esnaf
|21
|PENDİK
|ŞENEL KORKMAZ
|Esnaf
|22
|PENDİK
|SEMANUR ALİOĞLU KAŞIKCI
|Avukat
|23
|PENDİK
|İDRİS BİLİCİ
|Müteahhit-İnşaat Sektörü
|24
|PENDİK
|İSMAİL KANSU
|Avukat
|25
|PENDİK
|DURSUN GÜRER
|Yapı İç Mekân Dekorasyon Teknisyeni
|26
|PENDİK
|AYHAN ERTEKİN
|Ağaç İşleri Teknikeri
|27
|PENDİK
|MUHAMMET HANEFİ POLAT
|Esnaf
|28
|PENDİK
|OSMAN UÇAK
|Mermer İşlemeci
|29
|PENDİK
|ÇETİN DİBEK
|Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi
|30
|PENDİK
|RIDVAN MADEN
|Yönetici (Perakende Ticaret)
|31
|PENDİK
|GÖKHAN KARAKAYA
|Avukat
|32
|PENDİK
|ADNAN BEKAR
|Esnaf
|33
|PENDİK
|MUHAMMET KALDIRIM
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|34
|PENDİK
|ADEM ŞEN
|Esnaf
|35
|PENDİK
|VEYSEL GEZER
|Müteahhit-İnşaat Sektörü
|36
|PENDİK
|FEVZİ ZEYBEK
|Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
|37
|PENDİK
|MEHMET MUTLU
|Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
|38
|PENDİK
|İSMAİL ÖZDEMİR
|Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
|39
|PENDİK
|FATİH GÜMÜŞ
|Mimar
|40
|PENDİK
|BETÜL YAVUZ
|MİMAR
|KONTENJAN
|S.NO
|İLÇE
|ADI SOYADI
|MESLEĞİ
|1
|PENDİK
|SERKAN DURAN
|Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)
|2
|PENDİK
|ATAKAN YÜCE
|İnşaat Mühendisi
|3
|PENDİK
|KADİR BAYRAM
|Yönetim Kurulu Üyesi (Eğitim Kurumları)
|4
|PENDİK
|HAMDİ YAVUZ TURAN
|Esnaf
|5
|PENDİK
|FATİH ÖZEREN
|Yönetici (Bilgi İşlem)
Etiketler : akparti meclis üyesi, akparti meclis üye listesi, meclis üye listesi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.