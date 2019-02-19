31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti Pendik Belediye Meclis üye listesi belli oldu. MHP ile yapılan Cumhur İttifakı kapsamında Belediye Meclis Üyelikleri de iki parti arasında anlaşmayla belirlendi. Peki Pendik’da MHP’nin kaç meclis üyesi olacak? Detaylar haberimizde.

40 kişilik liste’de Cumhur ittifakı adayı Ahmet Cin'in seçilmesi halinde başkan tarafından Belediye Meclisi Üyesi seçilecek 5 kişilik kontenjan eklenecek.

Pendik’te MHP’nin kaç meclis üyesi olacak

40 kişilik listede MHP'nin 5 adayı bulunuyor.

MUHARREM KIR

TEVFİK KILIÇ

MUHARREM GÜL

MUHAMMET HANEFİ POLAT

ADEM ŞEN