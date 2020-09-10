Pendik D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası!
İstanbul Pendik D-100 karayolu Tavşantepe mevkiinde akan trafiğin bir anda durması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 kişiyi gelen ambulansla hastaneye kaldırırken trafik ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Pendik'te öğle saatlerinde yaşanan olayda D-100 karayolu Tavşantepe mevkiinde trafiğin aniden kilitlenmesiyle 4 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralanan 1 kişi ambulansla Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ise araçların çekilmesinin ardından bir süre sonra normale döndü.
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