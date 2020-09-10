Pendik D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası!

İstanbul Pendik D-100 karayolu Tavşantepe mevkiinde akan trafiğin bir anda durması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 kişiyi gelen ambulansla hastaneye kaldırırken trafik ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.