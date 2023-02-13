Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul’un 39 ilçesinde olası büyük İstanbul depremi için ilçe ilçe deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı. Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydededilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Pendik’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Pendik için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi %13 ile 6 bin 703 adet, yapım yılı 1980-2000 arası %54 ile 27 bin 889 adet, yapım yılı 2000 sonrası ise %33 ile 16 bin 905 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

Haberin Devamı

Pendik depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Pendik genelinde çok ağır hasarlı 274, ağır hasarlı 1041, orta hasarlı 5 bin 625, Hafif hasarlı ise 13 bin 449 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI AHMET YESEVİ 7 38 233 524 BAHÇELİEVLER 7 23 130 306 BALLICA 1 4 25 60 BATI 8 23 122 309 ÇAMÇEŞME 7 23 161 487 ÇAMLIK 3 19 114 243 ÇINARDERE 11 38 188 386 DOĞU 9 26 130 321 DUMLUPINAR 17 58 286 611 EMİRLİ 0 2 12 36 ERTUĞRUL GAZİ 29 107 405 796 ESENLER 3 15 111 366 ESENYALI 5 14 65 277 FATİH 6 25 163 415 FEVZİ ÇAKMAK 7 26 179 537 GÖÇBEYLİ 1 6 45 118 GÜLLÜ BAĞLAR 4 21 131 316 GÜZELYALI 8 27 133 513 HARMANDERE 5 16 60 118 KAVAKPINAR 21 93 557 1.271 KAYNARCA 12 37 235 734 KURNA 2 9 47 111 KURTDOĞMUŞ 0 1 10 35 KURTKÖY 3 15 109 334 ORHANGAZİ 8 33 217 557 ORMAN 0 0 0 0 ORTA 8 24 107 196 RAMAZANOĞLU 11 47 212 354 SANAYİ 6 28 133 219 SAPAN BAĞLARI 10 27 135 266 SÜLÜNTEPE 8 41 230 537 ŞEYHLİ 7 27 144 313 VELİBABA 10 48 271 665 YAYALAR 5 21 112 256 YENİ 16 44 208 365 YENİŞEHİR 3 18 117 335 YEŞİLBAĞLAR 6 17 88 162 TOPLAM 274 1.041 5.625 13.449

Pendik'te ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

MAHALLE ADI CAN KAYBI SAYISI AĞIR YARALI SAYISI HASTANEDE TEDAVİ SAYISI HAFİF YARALI SAYISI AHMET YESEVİ 6 2 24 59 BAHÇELİEVLER 6 3 19 38 BALLICA 0 0 0 0 BATI 8 4 25 50 ÇAMÇEŞME 8 4 26 57 ÇAMLIK 1 0 5 21 ÇINARDERE 8 6 27 56 DOĞU 10 5 30 59 DUMLUPINAR 11 8 38 82 EMİRLİ 0 0 0 0 ERTUĞRUL GAZİ 7 9 40 85 ESENLER 2 1 12 31 ESENYALI 7 3 19 37 FATİH 6 3 19 43 FEVZİ ÇAKMAK 7 2 26 60 GÖÇBEYLİ 0 0 0 0 GÜLLÜ BAĞLAR 1 0 11 26 GÜZELYALI 10 3 31 62 HARMANDERE 4 2 13 27 KAVAKPINAR 19 8 65 145 KAYNARCA 14 6 46 99 KURNA 0 0 0 1 KURTDOĞMUŞ 0 0 0 0 KURTKÖY 0 0 8 26 ORHANGAZİ 9 4 26 59 ORMAN 0 0 0 0 ORTA 5 4 16 32 RAMAZANOĞLU 1 0 10 23 SANAYİ 3 2 9 19 SAPAN BAĞLARI 8 5 22 45 SÜLÜNTEPE 4 2 19 47 ŞEYHLİ 4 2 17 38 VELİBABA 5 3 26 66 YAYALAR 1 0 10 24 YENİ 14 8 38 74 YENİŞEHİR 2 0 17 49 YEŞİLBAĞLAR 4 2 13 26 TOPLAM 195 101 707 1566

Pendik geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Pendik ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI AHMET YESEVİ 1.282 BAHÇELİEVLER 609 BALLICA 28 BATI 737 ÇAMÇEŞME 1.046 ÇAMLIK 616 ÇINARDERE 958 DOĞU 813 DUMLUPINAR 1.398 EMİRLİ 14 ERTUĞRUL GAZİ 720 ESENLER 782 ESENYALI 357 FATİH 905 FEVZİ ÇAKMAK 1.133 GÖÇBEYLİ 50 GÜLLÜ BAĞLAR 552 GÜZELYALI 988 HARMANDERE 441 KAVAKPINAR 2.841 KAYNARCA 1.681 KURNA 65 KURTDOĞMUŞ 10 KURTKÖY 743 ORHANGAZİ 1.239 ORMAN 0 ORTA 415 RAMAZANOĞLU 220 SANAYİ 215 SAPAN BAĞLARI 688 SÜLÜNTEPE 976 ŞEYHLİ 832 VELİBABA 1.391 YAYALAR 496 YENİ 1.129 YENİŞEHİR 1.526 YEŞİLBAĞLAR 385 TOPLAM 28.281

Pendik’te zemin sağlamlığı nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Pendik’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı.

Tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Pendik Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.