Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Pendik’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul’un 39 ilçesinde olası büyük İstanbul depremi için ilçe ilçe deprem kayıp tahminleri kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı. Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydededilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Pendik’te 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Pendik için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi %13 ile 6 bin 703 adet, yapım yılı 1980-2000 arası %54 ile 27 bin 889 adet, yapım yılı 2000 sonrası ise %33 ile 16 bin 905 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Pendik depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Pendik genelinde çok ağır hasarlı 274, ağır hasarlı 1041, orta hasarlı 5 bin 625, Hafif hasarlı ise 13 bin 449 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
AHMET YESEVİ738233524
BAHÇELİEVLER723130306
BALLICA142560
BATI823122309
ÇAMÇEŞME723161487
ÇAMLIK319114243
ÇINARDERE1138188386
DOĞU926130321
DUMLUPINAR1758286611
EMİRLİ021236
ERTUĞRUL GAZİ29107405796
ESENLER315111366
ESENYALI51465277
FATİH625163415
FEVZİ ÇAKMAK726179537
GÖÇBEYLİ1645118
GÜLLÜ BAĞLAR421131316
GÜZELYALI827133513
HARMANDERE51660118
KAVAKPINAR21935571.271
KAYNARCA1237235734
KURNA2947111
KURTDOĞMUŞ011035
KURTKÖY315109334
ORHANGAZİ833217557
ORMAN0000
ORTA824107196
RAMAZANOĞLU1147212354
SANAYİ628133219
SAPAN BAĞLARI1027135266
SÜLÜNTEPE841230537
ŞEYHLİ727144313
VELİBABA1048271665
YAYALAR521112256
YENİ1644208365
YENİŞEHİR318117335
YEŞİLBAĞLAR61788162
TOPLAM2741.0415.62513.449

Pendik'te ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

MAHALLE ADICAN KAYBI SAYISIAĞIR YARALI SAYISIHASTANEDE TEDAVİ SAYISIHAFİF YARALI SAYISI
AHMET YESEVİ622459
BAHÇELİEVLER631938
BALLICA0000
BATI842550
ÇAMÇEŞME842657
ÇAMLIK10521
ÇINARDERE862756
DOĞU1053059
DUMLUPINAR1183882
EMİRLİ0000
ERTUĞRUL GAZİ794085
ESENLER211231
ESENYALI731937
FATİH631943
FEVZİ ÇAKMAK722660
GÖÇBEYLİ0000
GÜLLÜ BAĞLAR101126
GÜZELYALI1033162
HARMANDERE421327
KAVAKPINAR19865145
KAYNARCA1464699
KURNA0001
KURTDOĞMUŞ0000
KURTKÖY00826
ORHANGAZİ942659
ORMAN0000
ORTA541632
RAMAZANOĞLU101023
SANAYİ32919
SAPAN BAĞLARI852245
SÜLÜNTEPE421947
ŞEYHLİ421738
VELİBABA532666
YAYALAR101024
YENİ1483874
YENİŞEHİR201749
YEŞİLBAĞLAR421326
TOPLAM1951017071566

Pendik geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Pendik ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADI

GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI

AHMET YESEVİ1.282
BAHÇELİEVLER609
BALLICA28
BATI737
ÇAMÇEŞME1.046
ÇAMLIK616
ÇINARDERE958
DOĞU813
DUMLUPINAR1.398
EMİRLİ14
ERTUĞRUL GAZİ720
ESENLER782
ESENYALI357
FATİH905
FEVZİ ÇAKMAK1.133
GÖÇBEYLİ50
GÜLLÜ BAĞLAR552
GÜZELYALI988
HARMANDERE441
KAVAKPINAR2.841
KAYNARCA1.681
KURNA65
KURTDOĞMUŞ10
KURTKÖY743
ORHANGAZİ1.239
ORMAN0
ORTA415
RAMAZANOĞLU220
SANAYİ215
SAPAN BAĞLARI688
SÜLÜNTEPE976
ŞEYHLİ832
VELİBABA1.391
YAYALAR496
YENİ1.129
YENİŞEHİR1.526
YEŞİLBAĞLAR385
TOPLAM28.281

Pendik’te zemin sağlamlığı nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Pendik’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı.

Tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Pendik Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

4
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik Belediyesi depremzedeler için seferber oldu! 78'inci yardım tırı yola çıktı
Pendik Belediyesi depremzedeler için seferber oldu! 78'inci yardım tırı yola çıktı
Tuzla'dan Hatay'a uzanan eller hayat kurtardı! Tuzla Belediyesi ekipleri 44 saat sonra bir can daha kurtardı! Şadi Yazıcı paylaştı!
Tuzla'dan Hatay'a uzanan eller hayat kurtardı! Tuzla Belediyesi ekipleri 44 saat sonra bir can daha kurtardı! Şadi Yazıcı paylaştı!
Pendik Belediyesi deprem bölgesinde! 20 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi ve iş makinelerı ile seferber oldu!
Pendik Belediyesi deprem bölgesinde! 20 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi ve iş makinelerı ile seferber oldu!
PEAK ekipleri Hatay'da 58 saat sonra bir mucize kurtuluş daha gerçekleştirdi
PEAK ekipleri Hatay'da 58 saat sonra bir mucize kurtuluş daha gerçekleştirdi
Son Haberler
Hazal Kaya depremzedeler için karnı burnunda çalışmıştı!
Hazal Kaya depremzedeler için karnı burnunda çalışmıştı!
(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Jon Karrikaburu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Karrikaburu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Karrikaburu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Karrikaburu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Pendik'te yardım seferberliği! Belediye yetkilileri son durumu açıkladı; En fazla ısıtıcı ve jeneratöre ihtiyaç var
Pendik'te yardım seferberliği! Belediye yetkilileri son durumu açıkladı; En fazla ısıtıcı ve jeneratöre ihtiyaç var
Alpi Diş Hastanelerinden depremzedelere yardım! Tırlar yola çıktı!
Alpi Diş Hastanelerinden depremzedelere yardım! Tırlar yola çıktı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) ekipleri Hatay'da!
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) ekipleri Hatay'da!
Tuzla Belediyesi deprem bölgesine yardım eli uzattı!
Tuzla Belediyesi deprem bölgesine yardım eli uzattı!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?