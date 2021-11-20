Pendik Devlet Hastanesinde kadın doktora saldırı! Yaşadıklarını anlatan Dr. Esra Demir isyan etti: Artık yeter

Alınan bilgilere göre olay 17 Kasım günü sabah saatlerinde Pendik Devlet Hastanesinde meydana geldi. Acil Servis'te görev yapan Dr. Esra Demir, sebepsiz bir yere bir kadının fiziksel saldırısına uğradı. Kamera görüntülerinde saldırganını saçını çektiği kadın doktoru güvenlik görevlileri zorlukla kurtardı. Doktora saldıran şüpheli hakkında adli süreçler başlatılırken Esra Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getirdi.

Olayın görüntülerinin sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Esra Demir, yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı:

"Herkese merhaba . Ben acil serviste çalışmakta olan bir doktorum. 17 Kasım günü sabaha karşı nöbette iken fiziksel şiddete maruz kaldım.

Olay olduğundan beri kafamı toplamaya sakin olmaya üzülmemeye çalışıyorum ama inanın bu gerçekten sandığımdan daha zormuş. Bana aniden sebepsiz saldıran şahıs hakkında adli süreçler başlatıldı.

Bu görüntüleri buraya koymak beni ne kadar yaralıyor tahmin bile edemezsiniz ancak görmeyen gözler belki bu kez görür büyük bir farkındalık yaratırım umuduyla bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

BUNA NASIL KİM DUR DİYECEK BİLMİYORUM

Sağlık çalışanları olarak çoğu gün uğradığımız sözel şiddete karşı maalesef tepkisiz kalmaya çoktan başlamıştık ancak bu ve bunun gibi olaylar da hiç de az yaşanmıyor biliyorum. Bir gün benim de başıma gelebileceğinin korkusunu çalışırken içimde hep taşıyordum.

Mesleğimde 2.yılımın daha başındayken uğradığım bu şiddet ümidimi şevkimi çokça tüketse de yine de haykırmak istiyorum . Buna ne zaman nasıl kim dur diyecek bilmiyorum ama artık YETER.

BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERDİ

Dr. Esra Demir'e yapılan saldırıya tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2020’de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5’la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma’ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. “Artık yeter” çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz."