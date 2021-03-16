Pendik doğal afetlere karşı hazırlığını sürdürüyor! Olası afet olaylarına karşı önlem almaya devam eden Pendik Arama Kurtarma Ekibi (PEAK), İHH Arama Kurtarma’yla birlikte eğitim ve tatbikatlarını hız kesmeden devam ediyor. Yapılan eğitim çalışması ve tatbikatları başarıyla yürüten PEAK, afet durumlarında dikkat etmesi gereken konular üzerine de bilgilendirildi.

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Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) olası afet durumlarına hazırlıklı olmak maksadıyla Pendik Arama Kurtarma Ekibi (PEAK)'ne eğitim ve tatbikat dersleri verildi. Geçtiğimiz sonbaharda kurulan Pendik Arama Kurtarma Ekibi (PEAK) eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. 23 kişilik Pendik Belediyesi personelinden oluşan ekip son olarak İHH Arama Kurtarma Ekibiyle eğitim çalışması ve tatbikat yaptı. PROGRAM AKOM'DA GERÇEKLEŞTİ Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleşen program kapsamında PEAK ekibi aldıkları eğitim sonrasında olası afet durumlarında kullanılmak üzere 3 ayrı çadırı dakikalar içinde kurdu. Tatbikatın yanı sıra arama kurtarma personelinin afet durumlarında dikkat etmesi gereken konular üzerine genel bilgiler verildi. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü doğal afet