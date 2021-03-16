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  3. Pendik doğal afetlere karşı hazırlığını sürdürüyor!

Pendik doğal afetlere karşı hazırlığını sürdürüyor!

Olası afet olaylarına karşı önlem almaya devam eden Pendik Arama Kurtarma Ekibi (PEAK), İHH Arama Kurtarma’yla birlikte eğitim ve tatbikatlarını hız kesmeden devam ediyor. Yapılan eğitim çalışması ve tatbikatları başarıyla yürüten PEAK, afet durumlarında dikkat etmesi gereken konular üzerine de bilgilendirildi.

Pendik doğal afetlere karşı hazırlığını sürdürüyor!

Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) olası afet durumlarına hazırlıklı olmak maksadıyla Pendik Arama Kurtarma Ekibi (PEAK)'ne eğitim ve tatbikat dersleri verildi.

Geçtiğimiz sonbaharda kurulan Pendik Arama Kurtarma Ekibi (PEAK) eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. 23 kişilik Pendik Belediyesi personelinden oluşan ekip son olarak İHH Arama Kurtarma Ekibiyle eğitim çalışması ve tatbikat yaptı.

Pendik doğal afetlere karşı hazırlığını sürdürüyor!

PROGRAM AKOM'DA GERÇEKLEŞTİ

Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleşen program kapsamında PEAK ekibi aldıkları eğitim sonrasında olası afet durumlarında kullanılmak üzere 3 ayrı çadırı dakikalar içinde kurdu. Tatbikatın yanı sıra arama kurtarma personelinin afet durumlarında dikkat etmesi gereken konular üzerine genel bilgiler verildi.

Pendik doğal afetlere karşı hazırlığını sürdürüyor!Pendik doğal afetlere karşı hazırlığını sürdürüyor!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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