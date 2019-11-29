Pendik Doğru Cevap Anadolu Lisesi farkındalık yaratmaya devam ediyor

Digitalleşen dünyanın gereklerinden birisi olan telefonun sık kullanılması ve bu çerçevede kitap okuma oranının azaldığı konusunda dikkatleri çekmek isteyen Pendik Doğru Cevap Anadolu Lisesi öğrencileri Okul Müdürü Arzu Öztürk'ün öncülüğünde ''Telefonu Bırak Kitabı Al'' sloganıyla insanlara kitap okumayı teşvik etmek için ikinci kez Marmaray metrosunda Pendik'ten Bostancı'ya kadar etkinlik düzenledi.

Bu ay 11. sınıf öğrencileri ile yapılan projede öğrenciler ellerinde ''Telefonu Bırak Kitabı Al'' ve ''Al Eline Kitabı Oku Hayatı'' pankartlarıyla Marmaray ve Pendik Çarşı'da gezerek vatandaşlara bu farkındalığı aşılamaya çalıştılar.

Birinci ve ikinci projede yolculardan olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Pendik Doğru Cevap Anadolu Lisesi Drama ve Tiyatro Öğretmeni Melih Aydın; ''Pendik Doğru Cevap Anadolu Lisesi öğrencileri olarak geçtiğimiz ay yaptığımız ''Telefonu Bırak Kitabı Al'' sosyal sorumluluk projesinde farkındalık yarattığımızın güzel sonuçlarını gördük. O yüzden bugün ikincisini düzenleyerek bir kere daha bizden sonraki nesillere örnek olmak adına okulumuzun öğrencileriyle Marmaray'da kitap okuyarak ve elimizdeki pankartlar ile keyifli bir yolculuk geçirdik. Yaptığımız bu projede umarım etkili oluruz'' dedi.

Pendik Doğru Cevap Anadolu Lisesi okul müdürü Arzu Öztürk öncülüğünde bundan böyle her ay bu projeyi gerçekleştirmeyi düşündüklerini söyleyen Melih Aydın, vatandaşlar olarak kitap okumayı unutmamamız gerektiğini vurguladı.