Pendik Gönüllüleri Şehit ve Gazi ailelerine Ramazan Bayramı ziyaretinde bulundu
Pendik Gönüllüleri Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit ve gazi ailelerinin bayramlarını kutladı, ailelere bayram hediyesi takdim etti.
Pendik Belediyesi şehit ve gazi ailelerini bu Ramazan Bayramı’nda da ziyaret etti.
Ramazan Bayramı vesilesiyle Pendik Gönüllüleri 296 şehit ve gazi ailesini ziyaret ederek bayramlaştı.
PENDİK GÖNÜLLÜLERİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
Ekipler, Pendikli ailelerin istekleri not etti ve Başkan Ahmet Cin’in bayram mesajını iletti. Ekipler ziyaretleri sonrasında ailelere bayram hediyelerini takdim etti.