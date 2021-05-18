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Pendik Gönüllülerinden gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti!

Ramazan Bayramında Pendik Belediyesi Pendik Gönüllüleri ekipleri ilçe genelindeki gazi ve şehit ailelerinin evlerini ziyaret ederek onlarla bayramlaştı. Ekipler tarafından bayram hediyelerinin de verildiği ziyarette tüm ailelerin hal hatır sorularak istekleri tek tek not alındı.

Pendik Gönüllülerinden gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti!

Ramazan Bayramı boyunca Pendik genelindeki gazi ve şehit ailelerin kapılarını çalan Pendik Belediyesi Pendik Gönüllüleri ekipleri, gerçekleştirdikleri ziyarette hem ailelerle bayramlaştı hem de bayram hediyelerini ailelere takdim etti.

Pendik Belediyesi gazi ve şehit ailelerini her daim ziyaret ederek yanlarında bulunuyor. Ramazan Bayramı vesilesiyle de Pendik Belediyesi Pendik Gönüllüleri ekipleri gazi ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Pendik Gönüllülerinden gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti!

BAYRAMLIKLAR DAĞILTILDI

Pendik’te ikamet eden tüm aileler kapı kapı dolaşılarak hal hatır soruldu, istekleri not edildi. Ekipler ziyaretleri sonrasında ailelere bayram çikolatası ve çiçek bulunan bayram hediyelerini takdim etti.

Pendik Gönüllülerinden gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti!Pendik Gönüllülerinden gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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