Pendik Gönüllülerinden gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti!

Ramazan Bayramı boyunca Pendik genelindeki gazi ve şehit ailelerin kapılarını çalan Pendik Belediyesi Pendik Gönüllüleri ekipleri, gerçekleştirdikleri ziyarette hem ailelerle bayramlaştı hem de bayram hediyelerini ailelere takdim etti.

Pendik Belediyesi gazi ve şehit ailelerini her daim ziyaret ederek yanlarında bulunuyor. Ramazan Bayramı vesilesiyle de Pendik Belediyesi Pendik Gönüllüleri ekipleri gazi ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

BAYRAMLIKLAR DAĞILTILDI

Pendik’te ikamet eden tüm aileler kapı kapı dolaşılarak hal hatır soruldu, istekleri not edildi. Ekipler ziyaretleri sonrasında ailelere bayram çikolatası ve çiçek bulunan bayram hediyelerini takdim etti.