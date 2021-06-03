Pendik Halk Eğitim Sergisi Açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, kursiyerlerin sene boyunca yaptığı eserler; 3 Haziran Perşembe günü saat 13.20’de Pendik NeoMarin AVM’de düzenlenen sergide gösterime sunuldu.

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya sergi açılışında yaptığı veciz konuşmada, ‘’Pandemi dönemine rağmen kursiyerlerimizin bu kadar verimli eserler üretip sergilemesi bizi memnun etmiştir. Emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve hocalarını tebrik ediyorum. Ayrıca Pendik NeoMarin Müdürüne de bizim kültürel faaliyetlerimize ev sahipliği yapıp desteklediği için teşekkür ediyorum’’ dedi.

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz yaptığı selamlama konuşmasında ‘’Protokol üyelerine ve katılımcılara sergiye katılımlarından dolayı teşekkür ederek, bu sergide İstanbul Anadolu yakasından Yedi İlçe Halk Eğitim Merkezlerinden ikişer alanda eserleriyle katılım sağlanmıştır’’ dedi.

Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Malıçok’ta Protokol üyeleri ve katılımcılara hoş geldiniz diyerek teşekkür etti. Malıçok ‘’Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kursların tanıtımını yapmak ve vatandaşlara göstermek amacıyla 1-7 Haziran tarihleri arasının bundan böyle ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ olarak kutlanacağını ve bunu geleneksel hale getirmek istediklerini’’ söyledi.

Ayrıca ‘’meslek kurslarından sanata, edebiyattan müziğe kadar 72 ana alanda 3645 eğitim çeşidi ile tüm vatandaşları Halk Eğitim Merkezlerine beklediklerini’’ ifade etti. Düzenlenen etkinliğe katkı sağlayan Tuzla, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, ve Sancaktepe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine de ayrıca teşekkür etti.

Pendik NeoMarin AVM’de düzenlenen sergi açılışına Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Ali Reisoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Mustafa Öztürk, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı ve Eğitim-Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz, Pendik Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Kemal Çalıkçı, Okul Müdürleri ve çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

HABER: Abdullah Yadigar