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  3. Pendik halkı illallah etti! Boş arazide toplanan çingene halkı bina kapısı, pencere, doğalgaz saati demeden ne varsa çalıyor! "Belediyemiz çözüm bulacaktır"

Pendik halkı illallah etti! Boş arazide toplanan çingene halkı bina kapısı, pencere, doğalgaz saati demeden ne varsa çalıyor! "Belediyemiz çözüm bulacaktır"

İstanbul Pendik'te yaşanan hırsızlık olayları boyut atlayınca, halk çareyi belediyeye seslenmekte buldu. Bina kapısından, doğalgaz saatlerine varıncaya kadar bir çok eşyaya zarar veren ve çalan çingene halkı, özellikle Alt Kaynarca halkını illallah ettirdi.

Pendik halkı illallah etti! Boş arazide toplanan çingene halkı bina kapısı, pencere, doğalgaz saati demeden ne varsa çalıyor! "Belediyemiz çözüm bulacaktır"

İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Alt Kaynarca mahallesinde akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre; mahalle sakinlerinin "Zeytinlik" olarak adlandırdığı boş araziye göçebe çingene veya roman halkı yerleşti. Kamyonların içerisinde yaşam sürdüren halk, mahalleye hem hijyen hem de güvenlik yönünden büyük tehdit oluşturuyor. Son olarak, geçtiğimiz gün bina güçlendirmesi halinde olan bir yapıya hırsızlık düzenleyen göçebeler, kapı, pencere, doğalgaz saati gibi bina içerisinde yer alan materyallere hem zarar verdiler, hem de yerlerinden sökerek çaldılar.

Pendik halkı illallah etti! Boş arazide toplanan çingene halkı bina kapısı, pencere, doğalgaz saati demeden ne varsa çalıyor! Belediyemiz çözüm bulacaktır

"BELEDİYEMİZ ÇÖZÜM BULACAKTIR"

Güçlendirme yapılacak olan binanın sahibi Abdulsamet Gökdemir, yaşanan hırsızlık olayından rahatsızlığını dile getirerek, " Bu eylemi gerçekleştirenlerin düzensiz göçebe hayatı yaşadıklarını biliyorum. Zeytinlik adı verilen boş arazide toplanıyor, hem bölgeye hem de yapılara zarar veriyorlar. Demir kapıda kilit olmasına rağmen söküp götürmüşler yerinden, inanamadım. Sadece bu yapı değil, birçok esnafın da dükkanlarına verilen zararları ara ara duyuyordum. Çevremiz için tehlike taşıyan bu davranışlar, mahalle sakinlerini de kötü etkiliyor. İnanıyorum ki Pendik Belediyesi bu duruma çözüm bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Pendik halkı illallah etti! Boş arazide toplanan çingene halkı bina kapısı, pencere, doğalgaz saati demeden ne varsa çalıyor! Belediyemiz çözüm bulacaktır

Olay yeri adresi: Kaynarca, Aydınlı Yolu Caddesi, 169 A, 34890 Pendik/İstanbul

Pendik halkı illallah etti! Boş arazide toplanan çingene halkı bina kapısı, pencere, doğalgaz saati demeden ne varsa çalıyor! Belediyemiz çözüm bulacaktırPendik halkı illallah etti! Boş arazide toplanan çingene halkı bina kapısı, pencere, doğalgaz saati demeden ne varsa çalıyor! Belediyemiz çözüm bulacaktır

Büşra Mercimek
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