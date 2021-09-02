Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever kimdir, nereli, kaç yaşında?
2021 yılı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yapılan görev değişimlerinde Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen Murat Milletsever, internette Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla aratılıyor. İşte murat Milletsever ile ilgili bilgiler...
Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sırlar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerin aldı. Biz dek onuyla ilgili detaylı bilgileri haberimizde yer verdik.
PENDİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT MİLLETSEVER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Murat Milletsever'in nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmemektedir. İstanbul Valiliği tarafından "İl Emniyet Müdürlüğünde Terfi ve Atamalara" ilişkin yapılan basın açıklamasında Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur'un yerine Murat Milletsever getirildi.