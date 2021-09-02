Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sırlar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerin aldı. Biz dek onuyla ilgili detaylı bilgileri haberimizde yer verdik.

PENDİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT MİLLETSEVER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Murat Milletsever'in nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmemektedir. İstanbul Valiliği tarafından "İl Emniyet Müdürlüğünde Terfi ve Atamalara" ilişkin yapılan basın açıklamasında Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur'un yerine Murat Milletsever getirildi.