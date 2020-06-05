Pendik İlçe Müftülüğünde görev değişimi! Musa Bilgiç yeni Pendik Müftüsü oldu!

Fatih müftüsü Vehap KAPICIOĞLU, Siirt İl Müftülüğüne atanmasıyla Pendik Müftüsü Hüseyin Baş, Fatih müftülüğüne getirildi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ ve İstanbul Müftüsü Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI’nın Fatih ilçe müftülüğünde devir-teslim töreni gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen merasimde Fatih İlçe Müftüsü iken Siirt İl Müftüsü olarak atanan Vehap KAPICIOĞLU, görevini Pendik İlçe Müftüsü iken Fatih İlçe Müftüsü olarak atanan Sayın Hüseyin BAŞ’a devretti.

PENDİK’İN YENİ MÜFTÜSÜ MUSA BİLGİNÇ OLDU

Hüseyin Baş’dan boşalan makama ise İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilginç atandı.

MUSA BİLGİÇ KİMDİR?

1973 Burdur doğumlu.İlkokulu memleketinde bitirdikten sonra İstanbul Yeşil Cami Kur’an Kursunda Hafızlık ve Arapça eğitimi aldı. Ortaokulu Eyüp İmam Hatip, Liseyi Pendik İmam Hatip Lisesinde bitirdi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1993 yılında ilk görevine Burdur’da başladı. Sırasıyla Müezzin-Kayyımlık, İmam-Hatiplik ve Kur’an Kursu Öğreticiliği yaptı.

8 yıl süreyle Burdur Ulu Camide İmam-Hatiplik yaptı. 19. Dönem İstanbul Haseki Eğitim Merkezini başarıyla tamamladı.Aynı zamanda Hadis alanında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Ezan konulu Yüksek Lisansını tamamladı.

Daha sonra sırasıyla;

Burdur İli Ağlasun İlçe Vaizliği,

Adıyaman İli Gerger İlçe Müftülüğü,

Denizli Akköy İlçe Müftülüğü,

Denizli Pamukkale İlçe Kurucu Müftülüğü,

Denizli İl Müftü Yardımcılığı yaptı.

Halen İzmit Müftüsü olarak görevini sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olup, Okuyorum Yayınları tarafından yayınlanmış “Merak Ettiğiniz Sorulara Kur’an’dan Cevaplar” isimli bir çalışması bulunmaktadır.