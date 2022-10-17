Pendik ilçelerinde kaldırım yenileme ve imar çalışmaları devam ediyor!

Pendik Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam ettirilen imar ve düzenleme çalışmalarına ekipler son hızıyla devam ediyor. Son olarak Çınardere, Yayalar ve Ahmet Yesevi Mahallelerinde kaldırım yenileme ve imar çalışmaları yapılıyor.

81 BİN 825 METREKARA KALDIRIM İMALATI

Uzun ömürlü olması sebebiyle uygun alanlarda beton kaldırım yapan ekipler, aksi durumda ise kaldırım imalatından kilit taşı kullanıyor. Çınardere Nil ve Pelin Sokak, Yayalar Alaka ve Yelkovan Sokak ile Ahmet Yesevi Nedim Sokaklarda çalışmalarını tamamlamak üzere olan belediye ekipleri 2022 yılının başından bu yana 81 bin 827 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirdi.