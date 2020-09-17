Pendik Kaymakamlığı duyurdu! Kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu şartı getirildi

Pendik Kaymakamlığı'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu almadan kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerinin ve randevu işlemlerinin yapılamayacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri almaya devam eden Pendik Kaymakamlığı 21/09/2020 tarihi itibariyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında randevu alımı öncesinde HES kodu almadan girişlerinin yapılamayacağını ifade etti.

Kaymakamlığın twitter paylaşımında ise konuyla ilgili olarak ''Sevgili Pendikliler! Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Valilik, kaymakamlıklar, nüfus ve tapu müdürlükleri) 21/09/2020 itibariyle randevu talepleri öncesi ve girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan giriş yapılamayacaktır. Kamu Kurumlarına gelecek olan vatandaşlarımızın HES kodu alması gerekmektedir'' denildi.

? Sevgili Pendikliler!



☑️Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Valilik, kaymakamlıklar, nüfus ve tapu müdürlükleri)

?21/09/2020 itibariyle randevu talepleri öncesi ve girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan giriş yapılamayacaktır. — T.C. Pendik Kaymakamlığı (@istanbul_pendik) September 17, 2020

HES KODU NEDİR?

HES Kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirlerarası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Covid19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

HES KODU NASIL ALINIR? SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

1- "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.

Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.

Örnek; HES 12345678901 1234 17

Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.

3- E-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.

e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.

-Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.

-Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.