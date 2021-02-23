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Pendik Kaynarca’ya gösterişli kuaför ve güzellik salonu 

Pendik Kaynarca mahallesinde bayan Kuaför ve Güzellik Salonu işletmelerine bir yenisi daha eklendi. Asuman&Selda Kuaför ve Güzellik Salonu, sadece kaynarcalıların değil tüm Pendikli bayanların en çok tercih ettiği mekan olmaya aday.

Pendik Kaynarca’ya gösterişli kuaför ve güzellik salonu 

Pendik  Kaynarca’da yeni açılan Asuman&Selda Kuaför ve Güzellik Salonu müşterilerini nezih ve hijyen ortamında hizmet vermeye başladı.

Yaklaşık 7 ay önce açılan Asuman&Selda Kuaför ve Güzellik Salonu’nun müşterilerine sunmuş olduğu hizmet ile şimdiden alanında öncü olmayı başarmış görünüyor .

İşletme sahipleri Asuman SAĞLAM ile Selda KULA ise Güzellik Salonu hizmetinde yenilikleriyle çok iddialı olduklarını ve sektöre kaliteli hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

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İşletme Sahibi Asuman Sağlam, “Hizmetlerimiz saç kesiminden gelin saçı yapımına, manikürden pediküre, cilt bakımından makyaja kadar geniş bir yelpazeyi oluşturuyor. Tamamen bayanlara hitap eden salonumuzda pandemi nedeniyle 5 gün hizmet sunuyoruz. Nişan, düğün ve özel günlerde hizmet alacak olan bayanlarımızın mutlaka randevu almalarını rica ediyoruz. Bayanlarımızın kişisel bakımları içinde mükemmeli ayaklarına getirdik ve kendilerine A’dan Z’ye hizmet paketi sunuyoruz.” dedi.

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Asuman&Selda Kuaför ve Güzellik Salonu İletişim bilgileri şu şekilde:

ADRES:Deniz Caddesi Seyir Sokak No:4/A Kaynarca/Pendik 

TEL: 0216 375 80 70

İNSTAGRAM ADRESİ : asumaselda

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