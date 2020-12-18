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Pendik, kış ile yüzleşmeye hazırlanıyor!

Yaklaşan zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklarını sürdüren Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, gerçekleşebilecek olumsuz hava şartlarına karşı araç ve ekipmanların kontrollerini yapmayı sürdürüyor.

Pendik, kış ile yüzleşmeye hazırlanıyor!

Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, yaklaşan soğuk havalara karşı ilçe genelinde hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor.

Ekipler, geçtiğimiz yaz bakım ve onarımı tamamlanan araç ve ekipmanların son kontrollerini yapıyor. Kar küreme aparatları kamyonlara monte edilmek için hazırlanırken yollarda buzlanmaya karşı kullanılan tuz depolarını da hazırlıyor. Ekiplerin kentin hangi bölgesinde hangi çalışmaların yapılacağını gösterir iş programları güncelleniyor.

Pendik, kış ile yüzleşmeye hazırlanıyor!

HAFTA SONU GECE 6 DERECE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporlarına göre önümüzdeki günlerde İstanbul için kar uyarısı bulunmuyor. Ancak hava sıcaklıkları giderek düşüyor. Pendik’te bu hafta sonu sıcaklık gece 6 dereceyi görecek.

Pendik, kış ile yüzleşmeye hazırlanıyor!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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