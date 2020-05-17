Pendik Kızılay gönüllüleri pide ve kurabiye dağıttı

Başkan Nurettin Beşinci’nin başkanlığındaki gönüllü destekçilerle beraber sokak sokak gezerek ramazan pidesi ve kurabiye dağıttılar. Kızılay Pendik şubesi bunun yanında ramazan boyunca gıda kolileri dağıtarak şu zor günlerde mübarek ramazan ayında bir çok yoksulu sevindirmiş oldular.

Kızılay Pendik şube başkanı Nurettin Beşinci, korona virüs nedeniyle evlerine kapanan ve ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlarımıza ilçemizde kurduğumuz 20 araçlık ve 40 gönüllümüzle şu mübarek ramazan boyunca ilçemizde ulaşılmadık vatandaşımız kalmaması için canla başla uğraşıyoruz. Bu anlamda destek veren tüm gönüllülere teşekkür ediyorum.”dedi.