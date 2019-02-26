Pendik Kızılay Şube Başkanı Nurettin Beşinci oldu

Kongreye; Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal,Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sami Dilveli,Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık,Pendik Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kongrede kısa bir konuşma yapan Nurettin Beşinci: 1868 yılında hilal-i Ahmer adıyla kurulan Türk Kızılay’ının 150 yıldır savaşlarda, mübadele, alanlarında, depremlerde, açlık ve yokluk gören topraklarda iyiliğin temsilcisi olduğunu ifade ederek adını tarihe kazıdığını söyledi.

Beşinci; Pendik Kızılay Şubesinin’de bundan sonraki çalışmalarında adına yakışır şekilde hizmet edeceklerini vurguladı.

İşte Pendik Kızılay Şubesi’nin Yeni Yönetim Listesi;

NURETTİN BEŞİNCİ KİMDİR?

1967 yılında Trabzon Of’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Pendik’te tamamladı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1992 -1993 yıllarında Ankara Jandarma Genel Komutanlığı’nda mühendis subay olarak görev yaptı. İnşaat, çimento ve beton sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmada 10 yıl yönetici olarak çalıştı.2002 – Pendik Ak Parti İlçe kurucular kurulu üyesi.2004 – 2009 Pendik Belediyesi Meclis Üyesi ve Meclis Başlan Vekili, İmar komisyonu başkanı



2009 – 2010 Pendik Spor Kulübü Başkanı2012 – 2014 Muallim Köy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü2014 – Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı2016 – Kızılay Pendik Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi2011 – Zümrüt Vakfı Erenköy Kur’an Kursu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Müdürüİyi derecede İngilizce biliyor.Evli ve iki çocuk babası.