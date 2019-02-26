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  3. Pendik Kızılay Şube Başkanı Nurettin Beşinci oldu

Pendik Kızılay Şube Başkanı Nurettin Beşinci oldu

24 Şubat’ta Pendik Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede aday olan Nurettin Beşinci çoğunluğun oylarını alarak Pendik Kızılay Şube Başkanı oldu.

Pendik Kızılay Şube Başkanı Nurettin Beşinci oldu

Kongreye; Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal,Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sami Dilveli,Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık,Pendik Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kongrede kısa bir konuşma yapan Nurettin Beşinci: 1868 yılında hilal-i Ahmer adıyla kurulan Türk Kızılay’ının 150 yıldır savaşlarda, mübadele, alanlarında, depremlerde, açlık ve yokluk gören topraklarda iyiliğin temsilcisi olduğunu ifade ederek adını tarihe kazıdığını söyledi.

Pendik Kızılay Şube Başkanı Nurettin Beşinci oldu

Beşinci; Pendik Kızılay Şubesinin’de bundan sonraki çalışmalarında adına yakışır şekilde hizmet edeceklerini vurguladı.

Pendik Kızılay Şube Başkanı Nurettin Beşinci oldu

İşte Pendik Kızılay Şubesi’nin Yeni Yönetim Listesi;

NURETTİN BEŞİNCİ KİMDİR?

1967 yılında Trabzon Of’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Pendik’te tamamladı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1992 -1993 yıllarında Ankara Jandarma Genel Komutanlığı’nda mühendis subay olarak görev yaptı. İnşaat, çimento ve beton sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmada 10 yıl yönetici olarak çalıştı.2002 – Pendik Ak Parti İlçe kurucular kurulu üyesi.2004 – 2009 Pendik Belediyesi Meclis Üyesi ve Meclis Başlan Vekili, İmar komisyonu başkanı


2009 – 2010 Pendik Spor Kulübü Başkanı2012 – 2014 Muallim Köy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü2014 – Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı2016 – Kızılay Pendik Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi2011 – Zümrüt Vakfı Erenköy Kur’an Kursu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Müdürüİyi derecede İngilizce biliyor.Evli ve iki çocuk babası.

 

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