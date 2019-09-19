Pendik Kurtköy'de orman yangını çıktı!
Pendik Kurtköy'deki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Pendik Kurtköy'deki ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangının ardından müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında meydana gelen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.
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