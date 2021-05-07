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Pendik Marina'da korkunç manzara! Deniz salyaları kapladı

Son zamanlarda Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası, milyonluk teknelerin bulunduğu Pendik Marina'yı da kapladı. Deniz salyaları hem görüntüsü hem de kokusuyla rahatsız ediyor...

Pendik Marina'da korkunç manzara! Deniz salyaları kapladı

Son 3 aydır Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olan deniz salyası olarak bilinen müsilaj tabakasının uydu görüntüsü tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.  Deniz salyaları, balık ve su samuru ölümlerine ve yol açarken, tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getiriyor.

Deniz salyaları Pendik Marina'yı tamamen kapladı. Milyonluk teknelerin demirlediği marinayı saran deniz salyaları, çevredeki vatandaşlarda endişeye yol açtı. Görüntüsü ile denizin tüm güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız ediyor.

Pendik Marina'da korkunç manzara! Deniz salyaları kapladı

"MANZARA ÇOK KÖTÜ"

Balıkçılık yapan Ercan Erin, "Manzara çok kötü. Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok. Tekneleri sarmış durumda, marinayı sardı. Her taraf böyle" şeklinde konuştu.

Pendik Marina'da korkunç manzara! Deniz salyaları kapladı

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