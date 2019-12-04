Pendik Millet Bahçesi yenilikleriyle geliyor

Bu ay sonunda yapım çalışmalarını bitirmesi amaçlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Pendik'e kazandırılan Millet Bahçesi, amfi tiyatrodan gölete, 40 futbol sahası büyüklüğündeki dev bahçesiyle ve yeni sokaklarıyla vatandaşlar için hizmete girmeyi bekliyor.

Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Millet Bahçesi’ne kolay ulaşım için 3 yeni sokak açıyor. Yeni sokaklar sayesinde sürücüler, Dumlupınar ve Fevzi Çakmak Mahallelerinden Millet Bahçesi’ne doğrudan erişebilecek.

GENÇLER İÇİN MİLLET KIRAATHANESİ DE OLACAK

40 futbol sahası büyüklüğündeki Millet Bahçesi’nde piknik alanları, çocuk oyun alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, amfi tiyatro, kent bostan alanı, pazar alanı, koru köşkü, kafeterya ve gençlik merkezi yer alıyor. Dev bahçede 2 suni 2 de doğal olmak üzere 4 gölet bulunacak. Ayrıca Millet Bahçesi Projesinde gençlerin kitap okuyabileceği, ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceği, derslerini çalışabileceği Millet Kıraathanesi de olacak. Tüm bu donatılarla Millet Bahçesi her yaştan insanın keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği gözde mekanların başında gelecek.

UNUTULAN SEBZE VE MEYVELER BURADA HAYAT BULACAK

Pendik Millet Bahçesi bugün tüm dünyanın benimsediği kent tarım alanları ve ekolojik pazar temalarıyla donatılıyor. Alanın kuzeyde kentle birleştiği koru bölgesinden güneydeki meydan kompleksine kadar tasarlanan setler; Yavuz Sultan İnciri, Kavak İnciri, Boğaz Çileği, Mersin, Bayrampaşa Enginarı, Ahududu ve Çengelköy Salatalığı gibi İstanbul`un unutulan meyve ve sebzelerine ayrıldı.

PENDİK MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

284 Bin Metrekare Alan

Kafeterya

2 Doğal Gölet

2 Suni Gölet

Seyir Terası ve Dinlenme İskelesi

Meydan ve Etkinlik Alanı

2 Adet Yansıma Havuzu

7.275 Metre Bisiklet Yolu

5.215 Metre Yürüyüş Yolu

412 Araç Kapasiteli Otopark

Piknik Alanı

1.300 Kişi Kapasiteli Amfi Tiyatro

7.640 Metrekare Kent Bostan Alanı

1 Ahşap Sera

4.600 Metrekare Ekstrem Spor Alanı

1 Adet İkili Zipline

Çocuk Oyun Alanı

Pazar Alanı

6 Seyir Terası

5 Çardak

2 Cep Bahçesi

Yaklaşık 5 Bin Ağaç

50 Bin Çalı ve Bitki