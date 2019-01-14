Pendik Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Pendik'te yapılacak Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

Bugün gerçekleştirilen ihale kapsamında gençlerin kitap okuyabileceği, ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceği, derslerini çalışabileceği Millet Kıraathanesi, Millet Bahçesi Genel Altyapı İşleri ve Rekreasyon Alanları yapılacak.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda hayata geçirilmeye başlanan Millet Bahçelerinin, Türkiye'nin tüm coğrafyalarında şehirlere yeni bir değer kattığı bildirildi.

Pendik Millet Bahçesi ile İstanbul'un yeni bir yeşil alana kavuşmuş olacağının ifade edildiği açıklamada, "Pendik Millet Bahçesi projesi tümüyle kendi üretim ve işletmesiyle, atık bırakmadan, dışarıdan enerji almadan, kendi iç döngüsünde tıpkı doğanın kendisi gibi yaşayacak sosyal donatı ve yeşil alan olacak. Pendik Millet Bahçesi yakın çevresiyle, mini göleti, çocuk oyun alanı, açelya ve su bahçeleri ile donatılmış, oturma, dinlenme alanlarıyla her yaş grubunun keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı olacak" ifadeleri yer aldı.

ÇOCUK VE GENÇLERE HİTAP EDEN ALANLAR OLACAK

Pendik Millet Bahçesi projesinde, dinlenme, koşma, yürüme eylemlerinin herkes tarafından erişilebilir bir yapıda kurgulandığı, çocuk ve gençlere hitap eden oyun alanları ve amfi tiyatrolar olacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer verildi:

"Pendik Millet Bahçesi kent tarım alanları ve ekolojik pazar temalarıyla donatılacak. Alanın kuzeyde kentle birleştiği koru bölgesinden güneydeki meydan kompleksine kadar tasarlanan setler İstanbul'un unutulan meyve ve sebzelerine ayrıldı. Bu alanlar kentlinin de katılımının sağlandığı, kompost üretim alanları ile organize edilecek olan ekolojik tarım alanı olarak tasarlandı. İstanbul ve Pendik'i yeşille buluşturacak Pendik Millet Bahçesi 288 bin metrekarelik alanda inşa edilecek. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu sosyal alanların yer alacağı Millet Bahçesi Projesinde,gençlerin kitap okuyabileceği, ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceği, derslerini çalışabileceği Millet Kıraathanesi, Cami, otopark, açık hava sineması, eğlence parkı, piknik alanı ve pazar yeri de olacak."

TOKİ, tarafından ocak ve şubat aylarında ayrıca Batman, Elazığ, Sakarya, Eskişehir, Samsun ve Mersin millet bahçelerinin ihaleleri gerçekleştirilecek.

DHA