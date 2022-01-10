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  3. Pendik Okul Sporları voleybol müsabakaları başladı

Pendik Okul Sporları voleybol müsabakaları başladı

Pendik Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı.

Pendik Okul Sporları voleybol müsabakaları başladı

Pendik Okul Sporları” kapsamında düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı.

Esenler Şehit Yalçın Aran ve Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Komplekslerinde gerçekleşen turnuvada sporcular derece elde etmek için mücadele veriyor.

TURNUVADA TOPLAM 696 SPORCU YER ALDI

58 takımın katıldığı voleybol turnuvası küçük kızlar, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde gerçekleşiyor. Toplamda 696 sporcunun yer aldığı turnuva; Pendik Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılıyor.

Pendik Okul Sporları voleybol müsabakaları başladı

Pendik Okul Sporları voleybol müsabakaları başladı

Pendik Okul Sporları voleybol müsabakaları başladı

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