Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu

Pendik Rizeliler Derneği İlk Olağan Genel Kurul Toplantısını 24 Eylül Cumartesi günü Pendik Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Saat 14.00'daki toplantı 53 kurucu üyenin çoğunluğun katılımı göstermesi ile başladı.

Takdimi yapan Mehmet Tuksal'ın katılımcıları saygı duruşuna daveti sonrası İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Divan Heyetinin Kurulması için Divan Başkanlığına İbrahim Dumankaya, katip üyeliklere Müslim Şahin ve Gülşen Tufan teklif edildi. Bu isimler oy birliğiyle üyeliğe kabul edildiler.

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Divan heyeti başkanı İbrahim Dumankaya'nın daveti üzerine Kurucular Kurulu Yönetimi tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu ve Bütçe Raporu okundu, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

"BİRİZ, BERABERİZ, BİRLİKTEYİZ"

Kurucular Kurucu Yönetimi adına Başkan Ramazan İstif, selamlama konuşmasını yaparak derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ramazan İstif konuşmasında, "Yeşil ile mavinin kucaklaştığı havası sert insanı mert şehrin saygıdeğer insanları…. Vatan, bayrak, ezan denilince Kaçkarlar gibi dik duran şehrin cefakâr vefakâr insanları. Böyle bir şehrin mensubu olmakta gurur duyuyorum, gurur duyuyoruz. Rizeliye başarı yakışır, mücadele yakışır, kararlı olmak yakışır. Bu kararlılığın nişanesi olarak bugün buradayız. Bugün biriz, beraberiz, birlikteyiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum saygıyla hürmetle selamlıyorum." dedi.

"53 KİŞİLİK BİR EKİPLE DERNEĞİMİZİ KURMAYA KARAR VERDİK"

Konuşmasını sürdüren İstif sözlerine şöyle devam etti: "Değerli hemşerilerim, Burada bulunan tüm üyelerimiz maişet telaşıyla köyümüzden ilimizden İstanbul’a Pendik ilçemize göç ettik yerleştik. Belli ki geçim telaşıyla şu an burada birlikteliğimize vesile olan derneğimizi kurmayı ihmal ettik veya öteledik. Ta ki geçtiğimiz Temmuz ayına kadar. Geçtiğimiz aylarda ilçemizin Rizeli kanaat önderleriyle, iş adamlarıyla hemşerilerimizle yaptığımız istişareler sonucunda ilçemizde ilimiz adına bir dernek kurulmasının gerekliliğini gördük ve 12 ilçemizden temsil sağlamak kaydı ile 53 kişilik bir ekiple derneğimizi kurmaya karar verdik. Bu süreçte katkı sunan emeği geçen tüm hemşerilerimize tekrar teşekkür ediyorum."

53 kişiden oluşan kurucular kurulunun istişareler sonucu derneğin kuruluşunda kendisini bu göreve layık gördüğünü belirten İstif şu ifadeleri kullandı: "6 Temmuz 2022’de İstanbul Dernekler Masasına, Rize’mizin plakasını simgeleyen 53 kurucu üye ile başvurumuzu yaptık. 22 Temmuz 2022 ‘de tüzüğümüz onaylanarak derneğimiz resmi olarak kurulmuştur. Bu süreçte emeği geçen elini taşın altına koyan yolumuza açan bizlere cesaret veren tüm hemşerilerimi tekrar saygıyla hürmetle selamlıyor teşekkür ediyorum.

Derneğimiz resmi olarak kurulurken ilk olağan genel kurulumuza yani bu güne kadar derneğimizi yönetecek kurucu yönetim kurulumuzu 53 kişilik gruptan oluşturduk ve resmi işlemlerimizin tamamlanmasıyla birlikte düzenli olarak toplantılarımızı yaparak derneği ilk genel kurul toplantısına hazır hale getirdik. Derneğimiz bugün ilk olağan genel kurulunu yapıp gerekli organları seçerek çalışmalarını hızlandıracaktır. "

"BİR YER KİRALAYIP DERNEĞİMİZİN AÇILIŞINI HEP BİRLİKTE YAPMAK İSTİYORUZ"

İstif şöyle devam etti: "Değerli hemşerilerim, derneğimizin kuruluşundan itibaren, resmi defterlerimizin onaylanması, vergi dairesinden vergi numarası alınması, bankada resmi hesap açılması, DER-BİS şifresi alıp dernekler müdürlüğü internet sistemine entegre edilmesi gibi resmi işlemleri tamamlaması sağlanmıştır.

Değerli hemşerilerim, dernek merkezi olarak kendimiz mülk edinene kadar, faaliyetlerimizi sürdürebilmek için bir yer kiralayıp derneğimizin açılışını hep birlikte yapmak istiyoruz. Hedeflerimiz arasında derneğimiz bünyesinde görev yapacak kadın kolları ve gençlik kolları yönetimlerini oluşturmak ve en kısa zamanda faaliyete geçmesini sağlamak var."

"PENDİK’TE İKAMET EDEN ÜNİVERSİTEYE GİDEN İHTİYAÇ SAHİBİ BAŞARILI GENÇLERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Dernek yönetiminin ilerleyen süreçte Pendik'te ikamet eden Rizeli hemşerilerden ihtiyaç sahibi olanları tespit edeceğini belirten İstif, "Dernek Yönetimi olarak ilerleyen süreçte Pendik’te ikamet eden Rizeli hemşerilerimizden ihtiyaç sahibi olanları tespit edip, iş insanı hemşerilerimizle eşleştirip yardımlaşma geleneğimizi derneğimiz marifetiyle devam ettirecek kurumsallaştıracağız. Eğitimin toplumlar için taşıdığı önemi tüm mensuplarımızın idrak etmesi için çalışmalar yapacak bu konuda başta Pendik’te ikamet eden üniversiteye giden ihtiyaç sahibi başarılı gençlerimizi destekleyeceğiz." diye konuştu.

İstif, "Kıymetli hemşerilerim öte yandan tüm Rize ilçe, mahalle, köy derneklerinin üst yapısı olan Rize Dernekler Federasyonuna (RİDEF) katılma konusunu seçilen yönetim kurulumuz ile değerlendirip katılım konusunda gerekli çalışmaları birlikte yapacağız." açıklamasında bulundu.

"PENDİK’TE İKAMET EDEN BİZ RİZELİLERİN YARDIMLAŞMASI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ VE DESTEĞİMİZ OLACAK"

İstif, "Derneğimizin amacı öncelikle baba yurdumuz ana yurdumuz ilimizdeki bizi biz yapan kültürümüzü, değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi metropol İstanbul’da yaşatmak yeni nesillere aktarabilmektir. Bunun için derneğimiz çatısı altında kültür, sanat, sportif ve sosyal faaliyetler düzenleyerek hemşerilerimiz ile bir araya geleceğiz; gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışacağız. Bu amacı gerçekleştirirken Pendik’te ikamet eden biz Rizelilerin birlik ve beraberliği, dayanışması, yardımlaşması en büyük gücümüz ve desteğimiz olacaktır. Bu çalışmaları yaparken ilgili tüm kişi, tüzel kişi ve resmi kurumlarla süreçli istişare içerisinde olup özveri ile çalışmalarımız artarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

İstif, genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, kula katılanları selamladı, yeni seçilecek yönetime başarılar diledi.

HESAP RAPORU OKUNDU, İBRA EDİLDİ

Faaliyet raporunun ardından, kurucular kurulu adına hesap raporu da okundu ve ibra edildi.

Kurucular Kurulu ibra edildikten sonra teklif üzerine Rize Dernekler Federasyonu REDEF ve Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı RİDEVA'ya üye olma ve delege vermek için yönetime yetki verilmesi oynandı ve oybirliği ile kabul edildi.

YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİLDİ

Ardından Yönetim ve Denetim kurulunun seçimine seçimine geçildi. Sunulan liste oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu asil kadrosu: Ramazan İstif(Başkan), İsmail Çalık, Turgay Seymenoğlu, Paşa Habil Karakaya, Fatih Yılmaz, Abdulaziz Yıldız, Dilek Yılmaz Memoğlu.

Yönetim Kurulu yedek kadrosu: Hüsnü Başkaya, Temel Baltacıoğlu, Gülşen Tufan, Recep Ali Kazancı, Abdullah Kadıoğlu, Selim Akçal ve Gafur Yılmaz. Denetim Kurulu: Müslim Şahin, Bahattin Tüysüz, Kadir Uzun. Denetim Kurulu yedek kadrosu: Yunus Peçe, Serdar Sarımehmet, Kenan Gör.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Pendik Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Topçu yeni yönetime başarılar diledi. Toplantı toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.