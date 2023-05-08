Pendik Rizeliler Derneği'nden görkemli açılış! Başkan Ramazan İstif: Rize'nin Kültürünü yaşatacağız

Pendik Rizeliler Derneği’nin resmi açılışı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılımıyla gerçekleşen görkemli bir törenle yapıldı.

Törene, bakan Kurum’un yanı sıra eski tarım bakanı Mehdi Eker, AK Parti Milletvekili Erol Kaya, Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin, Rizeliler Federasyon Başkanı Hasan Başça ve çeşitli il ve ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekili adayları, STK temsilcileri, iş adamları ve Rizeli vatandaşlar katıldı.

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Ramazan İstif, "Rize Kültürünü Yaşamaya ve Yaşatmaya Çalışacağız"

Kur’an Tilaveti sonrası hep birlikte yapılan kurdela kesimiyle hizmete giren Pendik Rizeliler Derneği’nin açılış töreninde ilk olarak konuşan kurucu başkan Ramazan İstif, Rize kültürünü Pendik’te yaşamak, yaşatmak ve hemşehriler arasında birlik ve beraberliği sağlamak için bu derneği açtıklarını ifade ederek “Gerçekleştireceğimiz etkinlikler ve faaliyetlerle dernekçilik anlamında hemşehrilerimize güzel hizmetler sunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, katılım ve katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” Dedi.

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Bakan Kurum, “Rize’nin ne sorunu varsa çözdük”

Törende konuşan bakan Kurum ise, Bugüne kadar Rize’nin ne sorunu varsa çözdüklerini belirterek, “Orada övünerek birçok hizmet verdik. Rizemizde bugüne kadar TOKİ'yle yatırım maliyeti yaklaşık 3,2 milyar lira olan 2 bin 900 konutumuzu, dükkânımızı hizmete sunduk. Emin olun Rize'nin her mahallesinde, her sokağında hizmetlerimizi yürütüyoruz” sözleriyle Rize’de gerçekleştirdikleri ve yeni gerçekleştirmeyi planladıkları hizmet ve yatırımlardan bahsetti.

Rizeliler’den, Erdoğan ve AK Kadrolara Tam Destek

Konuşmasının devamında 21 yıllık kazanımların kaybedilmemesi için 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti için destek isteyen bakan Kurum’a Rizelilerin cevabı ise hep bir ağızdan, “Sonuna kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK Kadroların arkasındayız. Ülkemiz ve geleceğimiz için Rizeliler olarak bu seçimde de Erdoğan diyeceğiz” oldu.