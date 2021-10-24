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  3. Pendik Robot Festivalinde yarışma heyecan devam ediyor

Pendik Robot Festivalinde yarışma heyecan devam ediyor

Pendik Robot Festivali’nde 30 takımın tasarladığı robotlar yarışıyor. 22 Ekim’de başlayan etkinliğe 300’ü aşkın öğrenci katılarak robotlarının marifetlerini gösteriyor.

Pendik Robot Festivalinde yarışma heyecan devam ediyor

Pendik Robot Festivali 22 Ekim’de başladı. Kurtköy Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından gelen 30 farklı takım katıldı. 300 öğrencinin yarıştığı festivalde takımlar 6 hafta boyunca tasarladıkları robotlarla yarışıyor.

'EN İYİ ROBOT' ÖDÜLÜ VERİLECEK

Kıyasıya mücadele veren takımlar verdikleri komutlarla robotları karşılaştırıyor. Yarışma sonunda “en iyi robot” ödülünün yanı sıra 14 farklı kategoride ödüller verilecek. Etkinlik 24 Ekim’e kadar sürecek.

Pendik Robot Festivalinde yarışma heyecan devam ediyorPendik Robot Festivalinde yarışma heyecan devam ediyorPendik Robot Festivalinde yarışma heyecan devam ediyor

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