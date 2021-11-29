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  3. Pendik Sağlık Hizmetleri Destek Derneği Doktor Esma Demir'i ziyaret etti

Pendik Sağlık Hizmetleri Destek Derneği Doktor Esma Demir'i ziyaret etti

Pendik Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz hafta Pratisyen Doktor Esma Demir, sağlık kontrolü için gelen bir saldırgan tarafından şiddete maruz kalmıştı. Pendik Sağlık Hizmetlerine Destek Derneği, Doktor Demir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Pendik Sağlık Hizmetleri Destek Derneği Doktor Esma Demir'i ziyaret etti

17 Kasım Çarşamba günü meydana gelen olayda, polis ekipleri kavga eden taraflar M.İ. ve L.Ç.'yi sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürmüş, ardından alkollü olduğunu iddia eden M.İ. hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Emniyet güçlerinin saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade eden Doktor Demir, şüpheli M.İ.'den davacı ve şikayetçi olduğunu vurguladı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alındı.

Yaşanan elim olayın ardından Pendik Sağlık Hizmetlerine Destek Derneği Dr Esma DEMİR'e ziyarette bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

"Pendik devlet hastahanesi Acil servisinde geçen hafta şiddete uğrayan Dr Esma DEMİR Hocamızı Sağlık Hizmetlerine Destek Derneği olarak ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması dileğiyle Bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız." 

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