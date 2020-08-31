Pendik sahilde ceset skandalı! Boğazına halat geçirilmiş şekilde bulundu
Pendik'te sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından cansız olarak bulunan bir gencin bedeni polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini teyit ederken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Pendik Balıkçılar Çarşısı karşındaki sahilde yaşanan olayda bir gencin yerde hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri 24 yaşındaki Tuncay İşcan’ın öldüğünü doğrularken polis ekipleri ise olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
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31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:37
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