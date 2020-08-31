Pendik sahilde ceset skandalı! Boğazına halat geçirilmiş şekilde bulundu

Pendik'te sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından cansız olarak bulunan bir gencin bedeni polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini teyit ederken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.