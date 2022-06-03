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Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergisi başladı

Pendik Belediyesi'nin düzenlediği Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergileri 3-14 Haziran tarihleri arasına Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gösterimde olacak.

Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergisi başladı

Pendik Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergileri'nde eğitim alan kursiyerlerin çini, seramik, ahşap oyma ve sedef kakma gibi ürettikleri eserler sergilenecek. Sanatseverlerin büyük ilgisini çeken sergide Selçuklu dönemi motifleri içeren eserler de gösterimde olacak. 

SELÇUKLU MOTİFİ ESERLERE YOĞUN İLGİ

Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde gösterimde olan sergide “Selçuklu dönemi motifleri” içeren seri ise katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.  Kursiyerler tarafından yorumlanmış Selçuklu dönemi izleri taşıyan semboller çeşitli materyal ve yüzeylere işlenerek ziyarette bulunanların beğenisine sunuluyor.

Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergisi başladıPendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergisi başladıPendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergisi başladıPendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergisi başladı

Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergisi başladıPendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergisi başladı

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