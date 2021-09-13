Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni sezona hazır! İşte PESİAD'ın yeni tanıtım filmi...

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) 2021-2022 sezonuna yenilenen dernek binasıyla giriş yaptı. Dernek üyeleri arasında oluşturduğu çapraz ticaret faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli organizasyonları ile adından söz ettiren PESİAD'ın sosyal medyadaki paylaşımı da dikkatleri çekti.

PESİAD, YENİ SEZONA YENİLENEN DERNEK BİNASIYLA GİRDİ

2005'te Pendikli sanayici ve iş adamlarının kurduğu dernek, 2010 yılının başında derneğe ait yeni hizmet binasını faaliyete açtı ve bu yıl itibarıyla dernek binasını yenileyerek üyelerinin kullanımına sundu.

PESİAD, PENDİKLİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARINA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla üye sayısını 191’e çıkaran PESİAD, Pendikli sanayici ve iş adamlarına destek olmayı sürdürüyor.

Sezon açılışı öncesi PESİAD yürütme kurulu üyeleri bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Bayram, yürütme kurulu üyeleri Murat Açık, Mustafa Şahinyılmaz, Serkan Özer ve Fatih Mehmet Özdemir’e plaket takdim etti.