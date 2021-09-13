Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sadece bu yıl 130 terör eylemi engellendi2024 yılında aday olacak mı? Trump'tan çarpıcı açıklamaPendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni sezona hazır! İşte PESİAD'ın yeni tanıtım filmi...13 Eylül 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 13 Eylül 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıAlanyaspor - Giresunspor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linkiGaziantep FK - Antalyaspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiBalıkesirspor - Tuzlaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiMasterchef Künefe nasıl yapılır? | Künefe tarifi | Malzemeleri nelerdir?Son dakika | Birleşmiş Milletler'den flaş 'Afganistan' açıklaması: 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni sezona hazır! İşte PESİAD'ın yeni tanıtım filmi...

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni sezona hazır! İşte PESİAD'ın yeni tanıtım filmi...

2021-2022 sezonunun hazırlık çalışmalarını tamamlayan Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetimi, yeni sezon projeleri için çalışmalara başladı. Öte yandan yeni sezona ilişkin yayınlanan tanıtım filminde PESİAD binasının yenilenen yüzü de ilk kez paylaşıldı.

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD)  2021-2022 sezonuna yenilenen dernek binasıyla giriş yaptı. Dernek üyeleri arasında oluşturduğu çapraz ticaret faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli organizasyonları ile adından söz ettiren PESİAD'ın sosyal medyadaki paylaşımı da dikkatleri çekti.

PESİAD, YENİ SEZONA YENİLENEN DERNEK BİNASIYLA GİRDİ

2005'te Pendikli sanayici ve iş adamlarının kurduğu dernek, 2010 yılının başında derneğe ait yeni hizmet binasını faaliyete açtı ve bu yıl itibarıyla dernek binasını yenileyerek üyelerinin kullanımına sundu.

PESİAD, PENDİKLİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARINA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla üye sayısını 191’e çıkaran PESİAD, Pendikli sanayici ve iş adamlarına destek olmayı sürdürüyor.

Sezon açılışı öncesi PESİAD yürütme kurulu üyeleri bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Bayram, yürütme kurulu üyeleri Murat Açık, Mustafa Şahinyılmaz, Serkan Özer ve Fatih Mehmet Özdemir’e plaket takdim etti.

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni sezona hazır! İşte PESİAD'ın yeni tanıtım filmi..

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni sezona hazır! İşte PESİAD'ın yeni tanıtım filmi..

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni sezona hazır! İşte PESİAD'ın yeni tanıtım filmi..

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni sezona hazır! İşte PESİAD'ın yeni tanıtım filmi..

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni sezona hazır! İşte PESİAD'ın yeni tanıtım filmi..

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT