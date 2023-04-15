Pendik siyasetinin genç yıldızı Muhammet Enes Savaş, Ak Parti İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili Adayı Oldu

Mayıs ayında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin siyasi partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmişti. Teslim edilen geçici listelerde partiler değişikliğe gitti.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİNE PENDİK'TEN YENİ GENÇ ADAY

AK Parti İBB meclis üyeliğinden istifa etmediği gerekçesiyle adaylığı geri çekilen Mustafa Naim Yağcı'nın yerine AK Parti siyasetinde gelecek vaat eden isimleri arasında yer alan Pendik'te partisinin gençlik kolları görevine atandıktan kısa bir süre sonra teşkilatları toparlayıp etkin bir hale getirerek yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Muhammet Enes Savaş, İstanbul 1. Bölgeden 33. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Böylece AK Parti'nin Pendik'teki aday sayısı 3'e çıkmış oldu.

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Öte yandan seçim takvimi işletilmeye devam ediyor. YSK geçici listeleri bugün açıklamıştı. Gecici aday listesine itirazlar 19 Nisan'a kadar yapılabilecek. YSK, milletvekili kesin aday listesini 19 Nisan'da yayımlayacak.

MUHAMMET ENES SAVAŞ KİMDİR

1994 Üsküdar’da doğdu. İlk öğrenimini Birikim Koleji'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olmuş akabinde İngiltere Sussex Üniversitesinde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayarak Oxford Üniversitesi'nde Tahkim Hukuku alanında akademik çalışmalarda bulunmuştur.

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Londra’da King&Spalding Hukuk firmasında 2 yıl Uluslararası Yatırım Tahkimi alanında çalışan Muhammet Enes Savaş, şuan İstanbul'da kurucusu olduğu şirkette Uluslararası Denizcilik ve Tahkim Hukuku alanında çalışmalarına devam etmektedir.

AK Parti Gençlik Kollarında sırasıyla, 2012 yılında Pendik İlçesi Güzelyalı Mahallesi başkanlığı,

2013 yılında Pendik İlçe Yönetim Kurulu üyeliği,

2015 yılında Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı,

2021 yılında İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Savaş, şuan Pendik İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.