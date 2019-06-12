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Pendik, Tuzla ve Yalova için uyarı

METEOROLOJİ, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarasında bulundu.

Pendik, Tuzla ve Yalova için uyarı

METEOROLOJİ, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarasında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denildi

DHA

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