Pendik Yayalar İlkokulu e-Twinning Projelerinde

Oyunla eğitim, beden eğitimi, spor eğitimi, sosyal bilimler ve fen bilimlerinin öğretim metodu olmasının yanı sıra, genç bireylerin toplumsal kültürü, iyiyi kötüyü, meslekleri, sosyal rolleri, kişilik haklarını, saygı ve sevgiyi de öğrendikleri en elverişli ortam olduğunu dile getiren ve konuyla ilgili Bölge Gündem Haber’e Yayalar İlkokulu 3-D sınıf öğretmeni Hüseyin KADIOĞLU, "Günümüzde Z KUŞAĞI ÇOCUKLARI teknolojiyle içli dışlı olduklarından geleneksel öğrenme yöntemleri onlara yetersiz gelmektedir. Biz de bu projemizle oyunu derslerimizin ana metodu olarak kullanmayı hedef olarak belirledik. Z Kuşağı Çocukları Zamanında Oyun e-Twinning projesi ile yurtiçi ve yurtdışından akranları ile etkileşimli olarak projeye katkı vermekteler.” dedi.

Kadıoğlu, Yayalar İlkokulu 3-D sınıfı öğrencilerinin katıldığı diğer projeler ise şu şekilde açıkladı:

Ada'nın Bilim Yolculuğu

Masallarımla Büyüyorum

Z Kuşağı Çocukları Zamanında Oyun

Wısh The Values Had A Language

e-Twinning nedir?

eTwinning kısaca Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.

eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.