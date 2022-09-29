Pendik Yayalar Mahallesi yenileniyor! Yol açma ve genişletme çalışması yapıldı!

Pendik Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çevre düzenlemelerine hızla devam ediyor. Ekiplerin son olarak Yayalar Mahallesi'nde başlatmış oldukları yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında ekiplerin düzenlemeleri kısa süre sonra bitecek.

3 CADDE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Ankara Caddesi’ndeki trafik yükünü azaltacak, aynı zamanda da mahalledeki trafik akışını konforlu hale getirecek olan çalışmanın 2 bin metrelik bölümü tamamlanmış, geri kalan 500 metrede ise ekipler çalışmalarını devam ettiriyor ve cadde bitimine dönel kavşak yapıyor. Çevre düzenlemesi bittiği zaman Ankara Caddesi, Yayalar ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddeleri de birbirine bağlanmış olacak.