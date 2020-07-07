Pendik, Yayalar Spor Kompleksi ile buluşmaya hazırlanıyor!

Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde yakında tamamlanacak olan Yayalar Spor Kompleksi, Pendik'in 5. spor kompleksi olarak yakında hizmete açılacak.

Tesis toplam 2 bin 326 metrekare alana sahip olacak. Zemin katında fitness salonu ve üst katında ise basketbol salonu yer alacak. Hali hazırda Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi, Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi, Yeşilbağlar Spor Kompleksi ve Dolayoba Spor Kompleksiyle birlikte açık ve kapalı birçok spor alanı şehirde hizmet veriyor. Yayalar Spor Kompleksi, Pendik Belediyesinin 5. spor kompleksi olacak.

Spor altyapısını güçlendirmek amacıyla birçok yere spor merkezleri ve açık spor sahaları kazandırmayı sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Bu tesislerimizde ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Gençlerimizi bu tesislerimizde yetiştireceğiz. Bu potansiyelin farkındayız. Güllübağlar ve Kavakpınar Spor Kompleksleri`ni de tamamlamak üzereyiz. Kaynarca Spor Kompleksi de hızla yükseliyor. Pendik, spor tesisi yönünden birçok ilçenin sahip olmadığı imkanlara sahip. Gençlerimizi spor tesislerimize bekliyoruz.” dedi.