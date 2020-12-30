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  3. Pendik Yıldırım Bayezit Caddesi’nde asfaltlama çalışmasında sona ulaşıldı!

Pendik Yıldırım Bayezit Caddesi’nde asfaltlama çalışmasında sona ulaşıldı!

Pendik Belediyesi ekiplerinin ağır vasıta araçların alternatif yol olarak kullandığı Yıldırım Bayezit Caddesi’nde sürdürdükleri asfaltlama çalışmasında sona gelindi. Kaldırımlarında değiştirilmesiyle yeni bir görüntüye kavuşan cadde, araçların geçişi sağlanmaya devam ediliyor.

Pendik Yıldırım Bayezit Caddesi’nde asfaltlama çalışmasında sona ulaşıldı!

Ankara Caddesi’ne ulaşımda kolaylık sağlanan Yıldırım Bayezit Caddesi, asfalt çalışmaları ve kaldırımları Pendik Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sayesinde yenilendi.

Yoğun olarak ağır vasıtaların kullanmasıyla zaman içinde çukur ve geometrik bozulmaların olduğu Yıldırım Bayezit Caddesi’nde geçtiğimiz yaz başlayan asfaltlama çalışması tamamlandı. 2,5 km uzunluğuyla kentin en büyük caddelerinden biri olan caddeye dayanıklı olsun diye beton asfalt döküldü. Ramazanoğlu Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Bayezit Caddesi, kaldırımların da yenilenmesiyle yepyeni bir görünüme kavuştu.

Pendik Yıldırım Bayezit Caddesi’nde asfaltlama çalışmasında sona ulaşıldı!Pendik Yıldırım Bayezit Caddesi’nde asfaltlama çalışmasında sona ulaşıldı!Pendik Yıldırım Bayezit Caddesi’nde asfaltlama çalışmasında sona ulaşıldı!

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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