Pendik Yıldırım Bayezit Caddesi’nde asfaltlama çalışmasında sona ulaşıldı!

Ankara Caddesi’ne ulaşımda kolaylık sağlanan Yıldırım Bayezit Caddesi, asfalt çalışmaları ve kaldırımları Pendik Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sayesinde yenilendi.

Yoğun olarak ağır vasıtaların kullanmasıyla zaman içinde çukur ve geometrik bozulmaların olduğu Yıldırım Bayezit Caddesi’nde geçtiğimiz yaz başlayan asfaltlama çalışması tamamlandı. 2,5 km uzunluğuyla kentin en büyük caddelerinden biri olan caddeye dayanıklı olsun diye beton asfalt döküldü. Ramazanoğlu Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Bayezit Caddesi, kaldırımların da yenilenmesiyle yepyeni bir görünüme kavuştu.