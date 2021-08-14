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Pendik'deki cemevine saldırı yapan failler yakalandı! Kaymakamlık açıkladı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir cemevine dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı söylenmişti. Pendik Kaymakamlığından konuyla geldi açıklama geldi.

Pendik'deki cemevine saldırı yapan failler yakalandı! Kaymakamlık açıkladı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir saldırı düzenlenmişti. Cemevine yönelik dün gece saatlerinde yapıldığı belirtilen saldırıyı Tahir Aslandaş duyurmuştu. Sosyal medyadan tepki çeken bu saldırıyla ilgili Pendik Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Pendik'deki cemevine saldırı yapan failer yakalandı! Kaymakamlık açıkladı!

"FAİLLER YAKALANMIŞTIR"

Pendik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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