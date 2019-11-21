Pendik'e tekvandodan gümüş madalya geldi

Farklı ülkelerden birçok sporcunun katılım gösterdiği Uluslararası Paris Açık Tekvando Turnuvası bu sene 15-16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Pendik Belediyesi Spor Kulübü'nden katılım gösteren Tekvando Sporcusu Ali Ekrem Yılmaz, +78 kiloda ikinci olarak gümüş madalyayı almaya hak kazandı.

Paris’te düzenlenen turnuvaya 70 ülkeden bin 440 sporcu katılırken temsilcimiz Ali Ekrem Yılmaz, ilk müsabakasını İspanyol rakibini 14–7 yenerek geçti. Yarı finalde Hollanda temsilcisini eleyerek finale yükseldi. Finalde de çok iyi bir maç çıkarmasına karşın Polonyalı Tekvandocu Michael Paczkowski’ye 7-6 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Pendik Belediyesi Spor Okulları’nda yetişen genç sporcu Ali Ekrem Yılmaz, geçtiğimiz ağustos ayında düzenlenen Milli Takım Gençler Seçmelerinde birinci olarak İspanya’da düzenlenecek Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmıştı.