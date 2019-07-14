Pendikgücüspor kulubünün 2019 - 2020 Altyapı seçmeleri yapıldı

2019 - 2020 Futbol sezonunda İstanbul 2.Amatör Liglerinde A takım ve tüm alt yapı yaş katagorilerinde mücadele edecek olan Pendikt'e faaliyet gösteren ve Türk futboluna birçok isim yetiştirip kazandıran başarılı takımlardan Pendikgücüspor kulubünün 2019 -2020 futbol sezonu öncesi tüm altyapı yaş katagorileri için seçmeleri yapıldı .

Altyapı koordinatörü Cihat Tenekeciler önderliğnde yapılan seçmelere yoğun katılım olduğu gözlendi.

13-14 Temmuz 2019 tarinde kulubün kendi tesislerinde yapılan seçmelere Pendik ilçesi ve civar ilçelerden yoğun katılım olduğu gözlendi. Yaklaşık 250 genç sporcunun katıldığı seçmelerde, sporcuların önümüzdeki futbol sezonunda Pendikgücüsporun lisanslı sporcusu olmak için kıyasıya mücadele ettiler.

İki gün süren seçmelerin ardından bir çok sporcu hakkında olumlu değerlendirmeler yapıldığı ve seçilen gençlerin önümüzdeki günlerde ayrı ayrı yaş guruplarına göre kulubün tüm yaş katagorilerinde her yaşta başarılı olalbilecek takımların oluşturulması için çağrılacağı belirtildi.

Alt yapı seçmlerini iki gün boyunca bizzat seyredip takip eden kulüp başkanı İbrahim Şahin, seçmeler sonrasında yaptığı açıklamada, "Amaçlarının bölgelerinde ve çevrelerindeki tüm gençlere sahip çıkıp, onları planlı ve programlı bir eğitimle Türk sporuna kazandırmaktır" dedi. Şahin, Pendikgücüspor kulubümüz bu güne kadar alt yapıya önem verek birçok genç kardeşimizi üst lig takımlarına göndererek başarılarında pay sahibi olmuştur, bundan sonrada kulubümüzün tek amacı çevremiz ve bölgemizdeki genç sporcu kardeşlerimizi bulup onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için spora yönlendirerek iyi bir eğitimle Türk futboluna kazandırmak olacaktır" dedi,