"Pendik'in En Hızlısı" olmak için yarıştılar

Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı, Pendik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Pendik Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ortaklığında “Pendik’in En Hızlısı Atletizm Yarışları” düzenlendi. Yarışmada dördüncü sınıf öğrencileri birincilik için koştular. Daha sonra birinci olan öğrenciler ödüllendirildiler.

YARIŞMA SONRAI ÖDÜLLERİ TAKDİ EDİLDİ

Pendik Belediyesi Çamlık Stadı’nda gerçekleşen etkinlik sonrasında törenle şampiyonlara madalyaları takdim edildi. “Pendik’in En Hızlısı” erkeklerde Osmangazi İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencisi Hasan Efe Yavuz olurken kızlarda Şehit Burhan Toprak İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Miray Selin Yoldaş oldu.