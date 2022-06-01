Son dakika! Bakan Akar'dan flaş F-16 tedariki açıklaması!Metaverse ağı genişliyor! Yatırımlar rekor kırıyor!Son dakika! Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağına daldı! Öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı!ATV Müge Anlı FULL izle bugün 1 Haziran 2022 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeGül Masalı dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?MEB LGS'ye girecek öğrenciler için duyurdu! Bu tavsiyeler sınav kaygısını ortadan kaldıracak!Pendik Belediyesi ekipleri yol yapım çalışmalarına başladıLahmacunun fiyatı dudak uçuklatıyor! Yemeyen pişman yiyen bin pişman!"Pendik'in En Hızlısı" olmak için yarıştılarAstroloji aylık burç yorumları | Haziran 2022 aylık burç yorumları | Yengeç köşesine çekiliyor, Aslan hayatının aşkını buluyor!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. "Pendik'in En Hızlısı" olmak için yarıştılar

"Pendik'in En Hızlısı" olmak için yarıştılar

"Pendik'in En Hızlısı Atletizm Yarışması" Pendik Belediyesi Çamlık Stadı'nda düzenlendi. Yarışmada 120 öğrenci birincilik için yarıştı.

"Pendik'in En Hızlısı" olmak için yarıştılar

Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı, Pendik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Pendik Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ortaklığında “Pendik’in En Hızlısı Atletizm Yarışları” düzenlendi. Yarışmada dördüncü sınıf öğrencileri birincilik için koştular.  Daha sonra birinci olan öğrenciler ödüllendirildiler. 

YARIŞMA SONRAI ÖDÜLLERİ TAKDİ EDİLDİ

Pendik Belediyesi Çamlık Stadı’nda gerçekleşen etkinlik sonrasında törenle şampiyonlara madalyaları takdim edildi. “Pendik’in En Hızlısı” erkeklerde Osmangazi İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencisi Hasan Efe Yavuz olurken kızlarda Şehit Burhan Toprak İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Miray Selin Yoldaş oldu.

Pendik'in En Hızlısı olmak için yarıştılarPendik'in En Hızlısı olmak için yarıştılarPendik'in En Hızlısı olmak için yarıştılarPendik'in En Hızlısı olmak için yarıştılar

Pendik'in En Hızlısı olmak için yarıştılarPendik'in En Hızlısı olmak için yarıştılarPendik'in En Hızlısı olmak için yarıştılar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT