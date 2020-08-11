Pendik'in ilk kadın kaymakamı denetimde

Pendik'in ilk kadın kaymakamı olarak 14.07.2020 tarihinde göreve gelen Hülya Kaya, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri dahilinde sokağa indi. Son günlerde artan vaka sayısı nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında çeşitli mekanları denetleyen Kaya, esnafı ve vatandaşı hassas olmaları konusunda uyardı.

PASTANEDEN BERBERE TÜM CADDEYİ GEZDİ

Aydınyolu Caddesi üzerindeki ilk dükkanlardan biri olan pastaneyle denetime başlayan Kaya, girdiği mekanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kendisini tanıtmasının ardından esnafın sorunlarına değinen kaymakam, virüsün en kısa zamanda küresel çapta sona ermesini diledi. Pastanenin ardından fırına giderek burada da müşteri ve esnafı maskeli gördüğüne sevinen Kaya, özellikle fırıncıların dikkat etmesi gereken konulara değindi. Para tutulan elle ekmek verilmesinin ne kadar tehlikeli olabileceğini vurgulayan Kaya, bunun önüne geçmek için, fırın, pastane gibi dezenfekte edilemeyen ürünlerin satıldığı noktaların tezgahlarında iki kişinin bulunmasının daha güvenli olacağını ifade etti.

"ÖNCE KENDİNİ KORU"

Sonrasında girdiği bir süpermarkette vatandaşla iletişime geçen Kaya, koronavirüse karşı dikkat edilmesinin sadece kendimiz için değil sevdiklerimizin hayatı için de önemli olduğunu belirterek 'Önce kendini koru!' uyarısında bulundu. Marketin girişinde bulunan dezenfektana dikkat çeken kaymakam, sık temasta bulunulan alışveriş sepeti tutacaklarının içerdiği bakteri miktarına değinerek marketlerin giriş bölümünde kağıt mendillerin de yer alması gerektiğine, böylece gelen müşterilerin bu tutacakları dezenfekte ettikten sonra sepetlere temasta bulunacağına dikkat çekti. Market çalışanlarıyla sohbet eden Kaya,tüm vatandaşların, marketten aldığı paketli ürünleri dezenfekte edecek kadar dikkat ve sabra sahip olmayabileceğini belirterek reyon görevlilerini özellikle el temizliği konusunda uyardı.

ESNAFLA ŞAKALAŞTI

Marketten sonra girdiği kıraathanede de vatandaşların maskeyle oturduğunu görüp sevinen Kaya, 'Biz geliyoruz diye mi taktınız maskeleri?' diyerek vatandaşla şakalaştı. İçeride bulaşık yıkayan görevliyi de dikkatli olması konusunda uyardıktan sonra iyi yıkanmayan bulaşığın felaketlere sebep olabileceğini belirtti. Kıraathane işletmecisinin, masa oyunlarının yasak olması nedeniyle gelen müşteri sayısının eskiye oranla bir hayli düştüğünü söylemesi üzerine virüsün tüm dünya çapındaki etkisine değinen Pendik Kaymakamı, pandemi sürecinin bir an önce bitmesini temenni etti.

KUAFÖRLER İÇİN SİPERLİK UYARISI

Kaya'nın son durağı ise cadde üzerinde bulunan bir erkek kuaförü oldu. Çalışanın maske üzerine siperlik takmış olduğunu görünce, yakın temastan dolayı tüm kuaförlerden aynı hassasiyeti göstermelerini istedi. Girdiği mekanda tek kullanımlık havlu olup olmadığını kontrol eden ve bir müşteride kullanılan tarak, makas gibi aletlerin diğer müşteride kullanılmadan önce dezenfekte edilmesi gerekliliğinin önemini vurgulayan Kaya, 11.30'da başlayan ve bir saat süren Aydınyolu Caddesi üzerindeki denetimini 12.30'da sonlandırdı.

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya'nın koronavirüs denetimi kapsamında kimseye ceza yazılmazken tedbirlere bu kadar uyan Kaynarca halkı polis tarafından tebrik edildi.

Pendik'in ilk kadın kaymakamı Hülya Kaya oldu!