Pendik'in mahallelerinde Toplu Çalışma Programı başladı

Toplu Çalışma Programı ile birlikte Pendik Belediyesi ekipleri her gün bir mahallede aynı anda temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Program kapsamında her gün ortalama 2 mahallede temizlik, alt ve üst yapı ile bakım çalışması yapılıyor. 3 hafta boyunca sürecek olan çalışmalar Doğu, Batı ve Bahçelievler Mahallelerinde gerçekleştirilecek. Toplu Çalışma Programını 23 Haziran’da köyler bölgesinde tamamlanması planlanıyor.

HER EKİP FARKLI BİR İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİYOR

Belediye ekipleri program dahilinde her gün farklı bir mahalleye giderek temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, cadde ve sokakları süpürüp yıkama işlemi gerçekleştirirken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımları onarıp kenar taşlarını boyuyor. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise park temizliği, ağaçların budanması ot ve çimlerin biçilmesi işlemini gerçekleştiriyor.