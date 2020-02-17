Pendik'in milli gururundan 3 gümüş madalya

19 ülkeden haltercinin ter döktüğü Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nda Pendikli Milli Halterci Sümeyye Kentli, koparmada 86 kilo, silkmede 110 kilo ve toplamda 196 kiloluk dereceleriyle üç gümüş madalya kazandı.

6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası, Özbekistan'ın Başkenti Taşkent şehrinde 8-12 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. Organizasyonda 19 ülkeden halterciler mücadele etti. Pendikli Milli Halterci Sümeyye Kentli, 59 kiloda podyuma çıktı. Sümeyye koparmada 86 kilo, silkmede 110 ve toplamda 196 kiloluk dereceleriyle üç gümüş madalya kazandı. Turnuvanın sonunda duygularını dile getiren Sümeyye, kendisine verdiği desteklerden dolayı Pendik Belediyesine teşekkür etti.